Творожные блины — воздушные и невероятно вкусные! Завтрак за 15 минут! Эти блины получаются особенно пышными и ароматными благодаря творогу в составе. Они тают во рту и прекрасно сочетаются с любыми добавками — от классической сметаны до ягодного варенья.

Ингредиенты

Мука — 250 г

Творог — 250 г

Яйца — 3 шт.

Молоко — 300 мл

Растительное масло — 5 ст. л.

Сахар — 4 ст. л.

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель — 10 г

Соль — щепотка

Приготовление

Яйца взбейте с сахаром, солью и ванилином до пышности. Добавьте творог и тщательно разомните вилкой или взбейте блендером до однородности. Муку просейте с разрыхлителем. Половину творожной массы смешайте с мукой — должно получиться густое тесто без комочков. Влейте молоко и оставшуюся творожную массу, хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло — тесто должно получиться как на обычные блины. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выливайте тесто половником, распределяя по поверхности. Когда появятся пузырьки и края подрумянятся — переверните блин.

Готовые блины можно смазать сливочным маслом и подавать с медом, вареньем или свежими ягодами.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.