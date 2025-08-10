Творожные блины — воздушные и невероятно вкусные! Завтрак за 15 минут! Эти блины получаются особенно пышными и ароматными благодаря творогу в составе. Они тают во рту и прекрасно сочетаются с любыми добавками — от классической сметаны до ягодного варенья.
Ингредиенты
- Мука — 250 г
- Творог — 250 г
- Яйца — 3 шт.
- Молоко — 300 мл
- Растительное масло — 5 ст. л.
- Сахар — 4 ст. л.
- Ванилин — 1 г
- Разрыхлитель — 10 г
- Соль — щепотка
Приготовление
- Яйца взбейте с сахаром, солью и ванилином до пышности. Добавьте творог и тщательно разомните вилкой или взбейте блендером до однородности. Муку просейте с разрыхлителем. Половину творожной массы смешайте с мукой — должно получиться густое тесто без комочков.
- Влейте молоко и оставшуюся творожную массу, хорошо перемешайте. Добавьте растительное масло — тесто должно получиться как на обычные блины. Разогрейте сковороду на среднем огне. Выливайте тесто половником, распределяя по поверхности. Когда появятся пузырьки и края подрумянятся — переверните блин.
Готовые блины можно смазать сливочным маслом и подавать с медом, вареньем или свежими ягодами.
Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.