Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 августа 2025 в 19:01

Вместо драников жарю картофельные блинчики: вкуснятина с хрустящими краями

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вместо драников всегда жарю картофельные блинчики. Они получаются тонкими, с хрустящими краями, нежной серединкой и аппетитным ароматом жареного картофеля. Настоящая вкуснятина!

Рецепт: натрите 500 г картофеля на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соли, щепотку перца. Тесто должно быть густым, но текучим. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла, выливайте тесто тонким слоем, жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые блины подавайте горячими со сметаной, зеленым луком или грибным соусом — они хороши как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-кабачковые оладьи, богатые белком: вкуснее и полезнее драников.

драники
блины
картошка
рецепты
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС дерзит — пылает Украина, пророчество Ванги, диаспорам конец: что дальше
Оценена вероятность диверсий в Черном море перед встречей Путина и Трампа
Известный композитор раскрыл, что погубило Андрея Губина
Сенатор раскрыл, на что пойдет Лондон для срыва переговоров Путина и Трампа
В Госдуме предупредили о последствиях блокировки звонков в мессенджерах
Розыгрыш взяточника и пожилой вуайерист: дикие ЧП за день
Названо самое популярное направление для отдыха в России
В РФС раскрыли планы российской сборной по матчам на ноябрь
Уехала из России и работает таксисткой в Париже: как живет Мария Шалаева
Трамп раскрыл, почему Зеленского не ждут на Аляске
В Мексике отреагировали на слова Медведева о боевиках картелей на Украине
Вандал оставил послание про Трампа на стене древнего дворца
Депутат Журова отреагировала на новости об объявлении в розыск на Украине
В российских вузах нашли агентов Сороса
Перестройка: как было и к чему привело
«Пожелаю удачи»: Трамп решил умыть руки в вопросе украинского кризиса
МИД РФ: Москва готова содействовать нормализации отношений Баку и Еревана
Экономист раскрыл, какие интересы преследуют структуры Сороса в России
Четырехлетний ребенок на заправке стал жертвой приставаний иностранца
Трамп спрогнозировал торговые отношения между США и Россией
Дальше
Самое популярное
Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат
Общество

Готовим на зиму «Халявку» — универсальную закуску и вкусный салат

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму
Общество

Помидоры дольками с луком: простейший рецепт закуски на зиму

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму
Общество

Салат «Парамониха» — универсальная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.