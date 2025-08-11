Вместо драников жарю картофельные блинчики: вкуснятина с хрустящими краями

Вместо драников всегда жарю картофельные блинчики. Они получаются тонкими, с хрустящими краями, нежной серединкой и аппетитным ароматом жареного картофеля. Настоящая вкуснятина!

Рецепт: натрите 500 г картофеля на мелкой терке, отожмите лишний сок. Добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, 1/2 ч. л. соли, щепотку перца. Тесто должно быть густым, но текучим. Разогрейте сковороду с 2 ст. л. растительного масла, выливайте тесто тонким слоем, жарьте по 2–3 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Готовые блины подавайте горячими со сметаной, зеленым луком или грибным соусом — они хороши как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу.

