Глава РФПИ Дмитриев: сторонники подхода Байдена по Украине потерпят крах

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стратегия экс-президента США Джо Байдена в отношении Украины обречена на провал, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя пост главы европейской дипломатии Каи Каллас. По ее словам, давление на Россию и трансатлантическое единство могут положить конец конфликту.

Те, кто следуют подходам Байдена, потерпят неудачу, — возразил Дмитриев.

До этого Нидерланды объявили о планах стать первым государством НАТО, которое передаст Украине американское вооружение на €500 млн (464 трлн рублей). В поставку вошли комплектующие для систем ПВО Patriot и ракеты к ним, что должно усилить украинскую противовоздушную оборону.

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

