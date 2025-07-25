Сырная лепешка из духовки: домашних за уши не оттащить от этой вкуснятины

Сырная лепешка из духовки: домашних за уши не оттащить от этой вкуснятины

Пышная сырная лепешка из духовки — это золотистое чудо с хрустящей корочкой и воздушной текстурой внутри, где сливочный вкус трех видов сыра сочетается с нежным тестом. Домашних за уши не оттащить от этой вкуснятины!

Для приготовления замесите тесто из 300 г муки, 150 мл кефира, 1 яйца, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотки соли. Дайте отдохнуть 20 минут. Для начинки смешайте 150 г тертой моцареллы (для тягучести), 100 г чеддера (для насыщенности) и 50 г пармезана (для пикантности). Раскатайте тесто в круг, выложите сырную смесь, оставив 2 см по краям. Заверните края «конвертиком», смажьте желтком и выпекайте 25 минут при 200 °C.

Готовая лепешка получается румяной, с пузырящейся сырной начинкой, которая тянется аппетитными нитями. Вкус — идеальный баланс хрустящего теста и нежной сырной массы с легкой солоноватостью. Подавайте горячей — исчезает со стола мгновенно!

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