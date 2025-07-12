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12 июля 2025 в 00:01

От этой вкуснятины можно язык проглотить: картофельная лепешка в духовке

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эта дрожжевая картофельная лепешка готовится в духовке и получается невероятно воздушной, с золотистой хрустящей корочкой и нежной начинкой. От этой вкуснятины можно язык проглотить.

Для теста растворите 1 ч. л. сухих дрожжей и 1 ст. л. сахара в 150 мл теплого молока, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, 0,5 ч. л. соли и 300 г просеянной муки. Замесите тесто, накройте полотенцем и оставьте на 1 час в тепле. Для начинки отварите 3 картофелины, разомните с 50 мл теплого молока, 20 г сливочного масла и щепоткой черного перца.

Подошедшее тесто раскатайте в круг, выложите картофельную начинку, заверните края конвертом и снова раскатайте в лепешку толщиной 2 см. Смажьте желтком, посыпьте кунжутом и выпекайте 25 минут при 180 °C.

Готовая лепешка порадует слоистой текстурой, сливочным вкусом картофеля и ароматом свежей выпечки. Это блюдо заменит и хлеб, и гарнир! Для пикантности добавьте в начинку обжаренный лук или тертый сыр.

Ранее стало известно, как приготовить сырные лепешки на сковороде из 3 ингредиентов.

рецепты
лепешки
картошка
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
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