Легкий и роскошный: французский сливочный омлет на завтрак за 10 минут

Если хочется начать день с чего-то нежного и необычного, попробуйте французский скрамбл — омлет, который готовится на сливках и буквально тает во рту. В отличие от классического омлета, здесь яйца взбиваются со сливками, благодаря чему получается очень нежная и воздушная текстура. Такой завтрак украсит любой утренний стол и зарядит энергией на несколько часов.

Для приготовления понадобятся 3 яйца, 50 мл сливок (10–20%), щепотка соли и свежемолотый перец. В миске взбейте яйца со сливками до однородности, добавьте соль и перец. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного сливочного масла. Вылейте яичную смесь и готовьте, аккуратно помешивая деревянной лопаткой, пока скрамбл не станет пышным и слегка влажным. Снимите с огня чуть раньше полной готовности — омлет продолжит догорать сам. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.