12 августа 2025 в 04:24

Легкий и роскошный: французский сливочный омлет на завтрак за 10 минут

Если хочется начать день с чего-то нежного и необычного, попробуйте французский скрамбл — омлет, который готовится на сливках и буквально тает во рту. В отличие от классического омлета, здесь яйца взбиваются со сливками, благодаря чему получается очень нежная и воздушная текстура. Такой завтрак украсит любой утренний стол и зарядит энергией на несколько часов.

Для приготовления понадобятся 3 яйца, 50 мл сливок (10–20%), щепотка соли и свежемолотый перец. В миске взбейте яйца со сливками до однородности, добавьте соль и перец. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте немного сливочного масла. Вылейте яичную смесь и готовьте, аккуратно помешивая деревянной лопаткой, пока скрамбл не станет пышным и слегка влажным. Снимите с огня чуть раньше полной готовности — омлет продолжит догорать сам. Подавайте с зеленью и свежими овощами.

Ранее также сообщалось об очень простом рецепте завтрака. Эти рулеты вы можете приготовить за считаные минуты, поразив семью вкуснейшим блюдом.

еда
омлеты
Франция
рецепты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
