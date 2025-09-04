Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 07:41

Забудьте о скучных яичницах! Готовим деревенский омлет с сочной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Деревенский омлет в трубочку — это необычный вариант привычного блюда, который сочетает нежность яичной основы и насыщенный вкус творожно-сырной начинки. Такой способ приготовления позволяет получить рулет с аппетитной золотистой корочкой и сочной начинкой внутри. Блюдо идеально подходит для быстрого завтрака или легкого ужина, сохраняя простоту исполнения и доступность ингредиентов.

Для приготовления потребуется: 3 яйца, 2–3 ст. л. творога, 50 г тертого сыра, 20 г сливочного масла, зеленый лук, соль, перец. Яйца взбить с солью, вылить на сковороду. Когда омлет схватится, посыпать сыром, творогом и луком, свернуть в рулет. Обжарить с двух сторон. Ключевой секрет — аккуратное сворачивание омлета на этапе, когда он уже схватился, но еще остается достаточно пластичным, что позволяет получить аккуратный рулет без трещин. Подавать с тостами или свежими овощами.

Ранее сообщалось о рецепте классического стейка по-американски. Это блюдо — идеальный выбор для тех, кто ценит насыщенный вкус и сочность мяса.

еда
рецепты
омлеты
яйца
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, куда уехал племянник Галкина с военной специальностью
Украинские военные попытались закрепиться у разрушенного Антоновского моста
Талибы прибыли во Владивосток для участия в ВЭФ
Чемпионка Эстонии по шахматам решила выступать за Россию
Творожно-кофейное печенье — тает во рту: готовим без яиц и масла!
Дегтярев ответил, будет ли Россия участвовать в Олимпийских играх
Трамп объяснил, почему на самом деле не хочет Нобелевскую премию
«Что-то должно произойти»: Трамп сделал загадочное заявление по Украине
Греф раскрыл, какой должна быть ключевая ставка ЦБ для оживления экономики
Трамп описал отношения с Путиным, Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном
Глава фитнес-сообщества рассказала о состоянии отрасли по итогам августа
Познер назвал профессию, которую никогда не заменит искусственный интеллект
Где недорого отдохнуть осенью-2025: топ-6 самых красивых мест Подмосковья
«Техническая стагнация»: Греф оценил состояние российской экономики
Реакция Путина на ультиматум ЕС поразила Китай
Две недели до краха ВСУ и срыв эвакуации: новости СВО на утро 4 сентября
Захарова заявила, что Зеленский спутал гарантии для Украины с «коктейлем»
Трамп перепутал Зеленского с Путиным
Известный блогер-иноагент досрочно прекратил защиту своего бренда в России
В МИД РФ раскрыли, как изменится система международных отношениий
Дальше
Самое популярное
Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться
Общество

Баклажаны в духовке: блюдо, от которого невозможно оторваться

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.