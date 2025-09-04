Забудьте о скучных яичницах! Готовим деревенский омлет с сочной начинкой

Деревенский омлет в трубочку — это необычный вариант привычного блюда, который сочетает нежность яичной основы и насыщенный вкус творожно-сырной начинки. Такой способ приготовления позволяет получить рулет с аппетитной золотистой корочкой и сочной начинкой внутри. Блюдо идеально подходит для быстрого завтрака или легкого ужина, сохраняя простоту исполнения и доступность ингредиентов.

Для приготовления потребуется: 3 яйца, 2–3 ст. л. творога, 50 г тертого сыра, 20 г сливочного масла, зеленый лук, соль, перец. Яйца взбить с солью, вылить на сковороду. Когда омлет схватится, посыпать сыром, творогом и луком, свернуть в рулет. Обжарить с двух сторон. Ключевой секрет — аккуратное сворачивание омлета на этапе, когда он уже схватился, но еще остается достаточно пластичным, что позволяет получить аккуратный рулет без трещин. Подавать с тостами или свежими овощами.

