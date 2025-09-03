Без масла и жарки на завтрак или ужин: омлет в духовке на 90 ккал

Диетический омлет в духовке — идеальный вариант на завтрак или ужин для тех, кто следит за фигурой без ущерба для вкуса. Он готовится без масла и жарки, сохраняя все полезные вещества. И всего 90 ккал на порцию.

Вкус этого омлета — нежная воздушная текстура, напоминающая суфле, с легкими сливочными нотками и пикантным акцентом зелени или овощей.

Для приготовления взбейте 4 яйца с 150 мл молока (1,5% жирности), добавьте щепотку соли, перца и зелень. Форму для запекания слегка сбрызните водой, вылейте смесь и поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 15–20 минут. Не открывайте дверцу первые 10 минут — так омлет поднимется и не осядет. Для сытности можно добавить овощи: томаты, шпинат или грибы, что прибавит всего 20–30 ккал.

Подавайте сразу — это блюдо богато белком, дает длительное насыщение и подходит даже для ужина.

