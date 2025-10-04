Завтрак из 3 яиц и зеленого лука! Необычный творожный омлет на сковороде. Нежный, воздушный и очень простой

Готовим необычный творожный омлет на завтрак. Оказалось, что если добавить в яйца обычный творог, получается совершенно новое блюдо — нежное, сытное и удивительно воздушное. Это не омлет в привычном понимании, а скорее творожная запеканка на скорую руку. Такой завтрак — настоящая находка для занятых утром людей. Он готовится буквально за несколько минут, но при этом дает ощущение сытости до самого обеда. Мои домашние сначала скептически отнеслись к творогу в омлете, но, попробовав, теперь просят готовить его регулярно. Это гениально просто!

Берем 3 свежих яйца, 100 граммов творога (лучше средней жирности), щепотку соли, немного черного перца и пучок зеленого лука. Разбиваем яйца в миску, добавляем к ним творог и все специи. Теперь самое главное — не взбивать миксером! Аккуратно перемешиваем вилкой, чтобы масса осталась слегка неоднородной. Зеленый лук мелко режем и добавляем в смесь. На сковороде растапливаем кусочек сливочного масла — именно оно даст тот самый нежный вкус и аппетитную корочку. Выливаем нашу яично-творожную массу и готовим на среднем огне под крышкой около 5–7 минут. Не переворачиваем! Когда верх схватится, а низ подрумянится — готово. Подаем сразу же, пока не остыл. Получается необыкновенно нежно и вкусно!

