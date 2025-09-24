Завернула начинку в омлет — через 15 минут уже завтракаю! Яичный ролл с форелью и греческим йогуртом

Яичный ролл с форелью и греческим йогуртом — это вкусный и полезный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день. Нежный омлет, ароматная форель и свежие овощи создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Этот ролл выглядит как ресторанное блюдо, но готовится всего за 15 минут из простых ингредиентов.
Ингредиенты
4 яйца
100 г форели горячего копчения
100 г греческого йогурта
250 г помидоров черри
40 г шпината
1 ст. л. оливкового масла
20 г сливочного масла
Соль, перец
Приготовление
Взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте на сковороду с растопленным сливочным маслом и жарьте на среднем огне до готовности, перевернув один раз. Готовый омлет выложите на тарелку. Смажьте его греческим йогуртом, сверху разложите шпинат, нарезанную форель и помидоры черри. Аккуратно сверните омлет в рулет и разрежьте на порции. Подавайте сразу же.
