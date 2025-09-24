Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 сентября 2025 в 08:45

Завернула начинку в омлет — через 15 минут уже завтракаю! Яичный ролл с форелью и греческим йогуртом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичный ролл с форелью и греческим йогуртом — это вкусный и полезный завтрак, который зарядит вас энергией на весь день. Нежный омлет, ароматная форель и свежие овощи создают идеальное сочетание вкусов и текстур. Этот ролл выглядит как ресторанное блюдо, но готовится всего за 15 минут из простых ингредиентов.

Ингредиенты

  • 4 яйца

  • 100 г форели горячего копчения

  • 100 г греческого йогурта

  • 250 г помидоров черри

  • 40 г шпината

  • 1 ст. л. оливкового масла

  • 20 г сливочного масла

  • Соль, перец

Приготовление

Взбейте яйца с солью и перцем. Вылейте на сковороду с растопленным сливочным маслом и жарьте на среднем огне до готовности, перевернув один раз. Готовый омлет выложите на тарелку. Смажьте его греческим йогуртом, сверху разложите шпинат, нарезанную форель и помидоры черри. Аккуратно сверните омлет в рулет и разрежьте на порции. Подавайте сразу же.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Мария Левицкая
Мария Левицкая
