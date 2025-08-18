Застывает само без желатина, хранится до 2 лет: варенье-желе из малины

Это малиновое варенье-желе — настоящий вкус лета: нежное, с бархатистой текстурой и ярким ягодным ароматом, где сладость идеально сбалансирована легкой природной кислинкой.

Для приготовления разомните 1 кг малины (можно замороженной), залейте 100 мл воды и доведите до кипения. Протрите через сито, чтобы убрать косточки. В полученный сок добавьте 800 г сахара и 1 ст. л. лимонного сока, варите 15 минут на среднем огне. Проверьте готовность: капля на холодной тарелке не должна растекаться.

Горячим разлейте по стерильным банкам — желе застывает само при остывании без добавления желатина! Это варенье идеально к тостам, сырной тарелке или как начинка для выпечки, сохраняя до 70% витаминов. Хранится при комнатной температуре до двух лет.

