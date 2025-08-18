Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 15:01

Застывает само без желатина, хранится до 2 лет: варенье-желе из малины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это малиновое варенье-желе — настоящий вкус лета: нежное, с бархатистой текстурой и ярким ягодным ароматом, где сладость идеально сбалансирована легкой природной кислинкой.

Для приготовления разомните 1 кг малины (можно замороженной), залейте 100 мл воды и доведите до кипения. Протрите через сито, чтобы убрать косточки. В полученный сок добавьте 800 г сахара и 1 ст. л. лимонного сока, варите 15 минут на среднем огне. Проверьте готовность: капля на холодной тарелке не должна растекаться.

Горячим разлейте по стерильным банкам — желе застывает само при остывании без добавления желатина! Это варенье идеально к тостам, сырной тарелке или как начинка для выпечки, сохраняя до 70% витаминов. Хранится при комнатной температуре до двух лет.

Ранее стало известно, как приготовить варенье из клюквы: понадобятся только ягоды и сахар — варить ровно 5 минут.

варенье
рецепты
малина
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала причину усталости детей после каникул
Идеальный крем-суп из свежих лисичек
На Западе предупредили об угрозе Зеленскому на переговорах с Трампом
Во Франции сообщили, что Трамп признал Крым российским
МИД Украины хамски подколол Венгрию остротой о России
Сколько могут списывать с пенсии за долги: как не лишиться части выплат
Киев объявил войну Венгрии? Чем обернется удар по нефтепроводу, последствия
Новый теракт на Крымском мосту: как сорвали планы Киева, что известно
Путин обсудил с союзником переговоры на Аляске
«Станет хуже»: в ГД ответили на мечты ЕС сделать Украину поставщиком оружия
Сапер раскрыл, чем мог обернуться новый теракт на Крымском мосту
Россиянам объяснили принципы действия закона о цифровых платформах
Кладбище оказалось полностью уничтоженным из-за пала сухой травы
Биолог объяснил, когда люди научатся понимать язык кошек и собак
Найдено противоядие от украинских ракет «Фламинго»
Финский хоккейный клуб лишился финансирования из-за игрока КХЛ
Приведший трех студенток к отчислению танец перед храмом попал на видео
Тела еще двух погибших извлекли из-под обломков завода в Рязанской области
«Сравнивали с землей»: Меньшова вспомнила о строгой критике родителей
Цена бензина Аи-92 обновила исторический рекорд
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!
Общество

Выживет в жару и лютые −35 °C! Многолетник-находка с ароматом ванили!

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»
Общество

Готовлю без возни и нервов: смешала и залила! Запеканка «Кабачковый лентяй»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.