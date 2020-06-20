Песков: Западу никогда не нравилась самостоятельность России

https://static.news.ru/photo/99877018-b2f8-11ea-bacf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чрезмерная, по мнению западных политиков, самостоятельность России всегда вызывала у них неприятие. Однако давление на страну извне уже не доставляет большого дискомфорта, так как страна выработала к нему иммунитет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его мнению, сейчас весь мир превратился в арену «разновекторных оголтелых информационных кампаний». Однако Россия научилась успешно им противостоять, подчеркнул он.

В целом рост самостоятельности России всегда не нравился многим западным странам. Мы опять же только с сожалением можем это констатировать, — сказал Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Представитель Кремля также высказал уверенность, что укреплению России как сильного и суверенного государства будет способствовать принятие поправок к Конституции. Другим странам придётся принять это как данность, отметил он.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

При этом Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.

Однако Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79, которая наделяет Конституционный суд РФ правом отменять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда.

В ответ на это председатель Госдумы Вячеслав Володин высказал мнение, что попытка повлиять извне на формулировки поправок свидетельствует о верном пути, выбранном Россией. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия не будет вносить изменения в проект поправок. Президент и член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин напомнил, что Венецианская комиссия — это консультативный орган Совета Европы, поэтому её заявления являются ни к чему не обязывающим мнением экспертов. В свою очередь зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заверил, что Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ. Норма Конституции, по его словам, преследует цель пресечь попытки политического давления через международные суды. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обратил внимание на то, что поправки в Конституцию о приоритете российского права правомерны с точки зрения международных норм. По его словам, аналогичные оговорки есть в законодательстве Великобритании, Германии и ряда других стран.

Как писал NEWS.ru, поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.