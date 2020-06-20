Песков: зарубежным странам придётся «проглотить» голосование по Конституции

https://static.news.ru/photo/3c6526de-b2f1-11ea-b7ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принятие поправок к Конституции России будет способствовать закреплению состояния страны как сильного и суверенного государства, а зарубежным партнёрам придётся принять этот факт. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, Россия чувствует себя более уверенной, самостоятельной, может постоять за себя и защититься от постороннего вмешательства во внутренние дела.

Россия может сконцентрироваться на цементировании вот этого своего состояния. Набор поправок — это и есть процесс цементирования нынешнего состояния сильной суверенной России, — заявил Песков в программе «Большая игра» на Первом канале.

Он подчеркнул, что зарубежным странам, которым не нравится подобное положение дел, придётся если не с пониманием, то с терпением и толерантностью принять данный факт

Как писал NEWS.ru, 19 июня Венецианская комиссия при Совете Европы (СЕ) вынесла заключение по проекту поправок в Конституцию России. Изучив предлагаемое изменение статьи 79, эксперты пришли к выводу, что наделение Конституционного суда (КС) РФ полномочиями отменять решения ЕСПЧ противоречит обязанностям Москвы в рамках Европейской конвенции по правам человека. Международное ведомство посоветовало Кремлю исключить поправку либо переформулировать.

Изменения в Основной закон приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом, но не вступят в силу до общероссийского голосования. Поправки содержат инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой, которая предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Путина. Это позволит президенту снова занять свой пост после принятия поправок.

Общероссийское голосование, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.