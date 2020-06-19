Володин: Россия с идеей обновить Конституцию на правильном пути

https://static.news.ru/photo/83e02eae-b234-11ea-9fba-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Попытка Венецианской комиссии Совета Европы повлиять на формулировки поправок к российской Конституции свидетельствует о верно выбранных страной целях и задачах. Такое мнение высказал председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

В этой ситуации крайне важно поддержать изменения в главный закон, высказал мнение парламентарий. По его словам, каждый голос, отданный за новую редакцию Конституции, сделает страну сильнее.

Решение Венецианской комиссии о необходимости исключить или скорректировать поправку к Конституции РФ, определяющую приоритет её [правовых] норм над решениями и другими актами межгосударственных организаций, ещё раз доказывает, что мы находимся на правильном пути, — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, изначально назначенное на 22 апреля, было отложено из-за пандемии коронавируса и состоится 1 июля. Неделей ранее начнётся онлайн-голосование.

В списке — несколько сотен изменений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагает отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

Изменения в главный закон страны были приняты Федеральным собранием, одобрены всеми региональными парламентами и утверждены президентом. Официально было заявлено, что они вступят в силу после общероссийского голосования — новой процедуры, которую ввели специально для работы с поправками.

Тем не менее после одобрения в субъектах РФ ряд региональных и муниципальных депутатов из 26 регионов подписали открытое письмо, в котором призвали не поддерживать поправки. Под обращением поставили подписи 192 политика.

С официальным заявлением против обновлённой Конституции выступила и КПРФ. Члены партии заявили, что Основной закон не должен претерпевать «косметические» изменения, это должен быть принципиально новый документ.

При этом Верховный суд отказался рассматривать иск, оспаривающий дату проведения голосования. Его инициаторы сочли нецелесообразным проводить голосование 1 июля с учётом эпидемиологической ситуации из-за пандемии коронавируса. При этом само голосование, по их мнению, необходимо. Суд объяснил отказ отсутствием соответствующих полномочий.

Вместе с тем Венецианская комиссия при Совете Европы рекомендовала России исключить или переформулировать поправку к статье 79, которая наделяет Конституционный суд РФ правом отменять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В комиссии указали, что это противоречит международным обязательствам страны исполнять решения Страсбургского суда.

В ответ на это глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что Россия не будет вносить изменения в проект поправок. В свою очередь зампредседателя Госдумы и вице-спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Пётр Толстой заверил, что Россия не отказывается от выполнения решений ЕСПЧ. Норма Конституции, по его словам, преследует цель пресечь попытки политического давления через международные суды.

Как писал NEWS.ru, поводом для рассмотрения вопроса о главном российском законе со стороны Венецианской комиссии стал запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы. В ПАСЕ попросили провести экспертизу конституционных изменений. Причиной такого анализа стала петиция правозащитников из России, которую подписали более 200 тысяч человек. Экспертам, помимо юридической проверки документа, предстоит оценить и процедуры принятия поправок. Однако полная ревизия поправок будет небыстрой, она продлится до конца 2020 года.