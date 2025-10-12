Заморозки до –2, мокрый снег: погода в Москве и Петербурге 13–19 октября

По мере приближения зимы температура воздуха продолжит снижаться. Выпадет мокрый снег, по ночам ожидаются заморозки. В отдельные дни воздух прогреется до +10 градусов. О погоде в Москве и Санкт-Петербурге на неделе с 13 по 19 октября NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 13 по 19 октября

В начале недели в Московскую область придет новая волна похолодания с осадками в виде дождей и мокрого снега. Наиболее интенсивные ожидаются с 13 по 16 октября. Кроме того, небольшой дождь возможен местами 17 числа.

Максимальные дневные температуры с понедельника по пятницу ожидаются в диапазоне от +2 до +7 градусов. В ночные часы воздух будет остывать до 1–5 градусов тепла, 16 и 17 октября возможны заморозки до –2 градусов.

В субботу над регионом пройдет теплая волна воздуха. В ночь на 18 октября столбики термометров покажут 2–7 градуса выше нуля, днем потеплеет до 7–10. Вечером ожидается дождь с мокрым снегом из-за дальнейшего похолодания. В ночь на воскресенье столбики термометров местами опустятся до нулевой отметки, но преобладающая температура будет находиться в диапазоне от +1 до +3. Днем 19 октября осадки прекратятся, а воздух прогреется до плюс 2–7 градусов.

В понедельник, 13 октября, атмосферное давление составит около 741 миллиметра ртутного столба. К середине недели оно вырастет примерно на 10 пунктов. С четверга атмосферное давление начнет снижаться и к 17 октября достигнет 740 миллиметров ртутного столба.

С понедельника по пятницу ожидается ветер западного и северо-западного направлений, в выходные — южный и юго-западный. Наиболее сильные порывы ветра ожидаются 13 октября — 7–12 метров в секунду. В остальные дни они не превысят 2–7 метров в секунду.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 13 по 19 октября

В Северной столице в течение всей рабочей недели будет теплее, чем в Москве. При этом практически каждый день прогнозируются дожди. Температура воздуха в дневное время с понедельника до пятницы составит 8–10 градусов выше нуля. Наиболее теплыми ожидаются 16 и 17 октября. В ночные часы заморозков не предвидится — столбики термометров покажут в диапазоне от +3 до +5.

В субботу будет преимущественно без осадков, минимальная ночная температура — около нуля, местами возможны слабые заморозки. Днем воздух прогреется до +5–7 градусов. В воскресенье ночью столбики термометров будут показывать от нуля до +2, днем — не выше +6, вечером ожидается дождь.

13 октября атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба. К среде оно подскочит до 760, а затем начнет снижаться. В течение недели ожидается западный и северо-западный ветер с порывами 4–7 метров в секунду.

Температурные рекорды в Москве с 13 по 19 октября

В Москве самую жаркую погоду с 13 по 19 октября зафиксировали 13 октября 1889 года. Тогда воздух прогрелся до +20,1 градуса. На следующий день в городе также был установлен суточный температурный рекорд — +19. С тех пор 13 и 14 октября столбики термометров в Москве не поднимались выше этих значений.

В 1993 году был обновлен суточный температурный рекорд для 15 октября. Тогда столбики термометров показали +19,7 градуса. В последующие годы в данный день не было зафиксировано более теплой погоды.

До рекордных +18,4 градуса воздух в Москве прогревался 16 октября 1979-го. Это самая высокая температура воздуха за всю историю метеонаблюдений в городе для этой даты.

17 октября 2019 года в городе был обновлен суточный температурный рекорд. В тот день столбики термометров поднялись до +18,3 градуса.

Еще два суточных температурных максимума были установлены 18 и 19 октября 2018 года. В Москве в эти дни теплело до +18,1 и +17 соответственно.

Самая морозная погода в период с 6 по 12 октября была зафиксирована 16 октября 1882 года. Тогда столбики термометров показывали −14,6 градуса. В том же году суточные температурные минимумы были установлены для 13, 14 и 15 октября. Температура воздуха опускалась до –10,7, –10,3 и –11,8 соответственно. С тех пор рекорды для этих дат не обновлялись.

В 1911 году выдалось самое холодное 17 октября за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха опустилась до −12,3 градуса. 19 октября 1898-го при рекордно морозной погоде для этого числа столбики термометров показывали –11,3.

До −8,9 градуса опустилась температура воздуха в Москве 18 октября 1977 года. Этот день стал самым холодным за всю историю метеонаблюдений.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 13 по 19 октября

Самым теплым днем недели с 13 по 19 октября за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стало 15 октября 2018 года. Тогда температура воздуха составила +19 градусов. До аномальных +18 воздух в городе на Неве прогревался 14 октября 1889-го и 16 октября 1907 года.

13 октября.1889 года стал самым теплым днем за всю историю метеонаблюдений. Тогда температура воздуха достигала +17 градусов.

Еще три суточных температурных максимума были установлены в городе на Неве 17 октября 1907-го,18 октября 1918 года и 19 октября 1944-го. Тогда воздух прогревался до +15 градусов, что стало самым высоким показателем для этих чисел.

Наиболее холодная погода была в Северной столице 16 октября 1882-го и 18 октября 1898 года. Столбики термометров в эти дни опускались до −8.

Температура воздуха составила −6 градусов 14 октября 1992-го и 17 октября 1882 года. Эти даты стали самыми холодными за всю историю метеонаблюдений в Северной столице.

Самое холодное 13 октября было в 1911 году, 15 октября — в 1937-м, 19 октября — в 1928 году. Тогда в городе на Неве похолодало до −5 градусов. С тех пор более низкая температура воздуха в эти даты не наблюдалась.

