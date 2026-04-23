23 апреля 2026 в 10:35

Замешиваю сладкое тесто на кефире с корицей — и через 10 минут гора румяных лепешек, вкуснее любых пончиков

Фото: D-NEWS.ru
Беру кефир, яйцо, муку, сахар и корицу — замешиваю мягкое тесто, жарю на сковороде, и через 10 минут на столе горка румяных лепешек, которые получаются пышными, сладкими и намного вкуснее любых пончиков. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с ароматом корицы и ванили, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 1 яйцо, 300 г муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 0,5 чайной ложки соды, щепотка соли, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Разделите на небольшие шарики, раскатайте в лепешки толщиной 5–7 мм. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, медом или просто посыпав сахарной пудрой — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

Читайте также
Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой
Общество
Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Общество
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Смешиваю греческий йогурт и муку 1:1 — выкладываю на сковородку, и домашняя пита готова
Общество
Смешиваю греческий йогурт и муку 1:1 — выкладываю на сковородку, и домашняя пита готова
Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой
Семья и жизнь
Лепешки к чаю за 10 минут: 3 рецепта — с сыром, творогом и картошкой
Натираю на терке плавленые сырки, и в духовку — через 20 минут смакую слоеные косички. Вкуснее и нежнее хачапури
Общество
Натираю на терке плавленые сырки, и в духовку — через 20 минут смакую слоеные косички. Вкуснее и нежнее хачапури
Мария Левицкая
М. Левицкая
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

