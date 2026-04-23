Замешиваю сладкое тесто на кефире с корицей — и через 10 минут гора румяных лепешек, вкуснее любых пончиков

Беру кефир, яйцо, муку, сахар и корицу — замешиваю мягкое тесто, жарю на сковороде, и через 10 минут на столе горка румяных лепешек, которые получаются пышными, сладкими и намного вкуснее любых пончиков. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака или чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые лепешки с хрустящей корочкой, а внутри — мягкий, пористый мякиш с ароматом корицы и ванили, который буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 300 мл кефира, 1 яйцо, 300 г муки, 3 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка корицы, 0,5 чайной ложки соды, щепотка соли, растительное масло для жарки. Кефир смешайте с содой, оставьте на 5 минут. Добавьте яйцо, сахар, соль, корицу, перемешайте.

Постепенно всыпьте муку, замесите мягкое, слегка липнущее тесто. Разделите на небольшие шарики, раскатайте в лепешки толщиной 5–7 мм. Разогрейте сковороду с маслом, обжарьте лепешки с двух сторон до золотистого цвета. Подавайте теплыми со сметаной, медом или просто посыпав сахарной пудрой — эти лепешки исчезают быстрее, чем вы их жарите.

