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05 июля 2025 в 16:00

Закрываю 20 банок — съедают раньше огурцов! Вкуснющие маринованные кабачки!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маринованные кабачки «Как у свекрови» — хрустящие и ароматные! Этот рецепт — настоящая палочка-выручалочка для всех любителей домашних заготовок. Кабачки получаются настолько вкусными, что банки опустошаются еще до Нового года! Секрет — в идеальном балансе специй и отсутствии стерилизации, что сохраняет хруст.

Молодые кабачки (1,8 кг) тщательно моем и нарезаем кружочками толщиной 1–1,5 см. Если кожица жесткая — очищаем. На дно чистых трехлитровых банок кладем зонтики укропа, 10–12 зубчиков чеснока (очищенных), 6 гвоздичек, 3 лавровых листа и 60 горошин перца. Плотно укладываем кабачки, слегка встряхивая банку для лучшей укладки.

Для рассола: в 1,5 л воды растворяем 190 г сахара и 70 г соли. Доводим до кипения, вливаем 190 мл 9% уксуса и сразу выключаем. Заливаем кипящим рассолом кабачки, оставляя 1 см до горлышка.

Закатываем стерильными крышками, переворачиваем и укутываем одеялом на сутки. Храним в прохладном месте — через 2 недели можно пробовать!

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кабачки
рецепты
кулинария
домашние заготовки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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