Этот абрикосовый джем я закатываю ведрами! Мой хитовый рецепт с фишкой!

Этот абрикосовый джем я закатываю ведрами! Мой хитовый рецепт с фишкой!

Абрикосовый джем с агар-агаром — вкус лета в банке! Спелые абрикосы (1 кг) промойте, удалите косточки и нарежьте дольками. В кастрюле разомните фрукты деревянной ложкой, добавьте 500 г сахара и оставьте на 2 часа, чтобы выделился сок. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите 15 минут, постоянно помешивая и снимая пену.

В 100 мл холодной воды растворите 2 ч. л. агар-агара, дайте настояться 10 минут. Влейте смесь в кипящий джем, интенсивно размешайте и проварите еще 5 минут — масса должна немного загустеть.

Проверьте готовность: капля джема на холодной тарелке не должна растекаться. Разлейте горячий джем по стерильным банкам, закрутите крышками и переверните до полного остывания.

Этот джем порадует идеальной консистенцией — не слишком плотный, но прекрасно держит форму. Агар-агар сохраняет яркий абрикосовый вкус и аромат, в отличие от длительной варки с желатином. Зимой такой джем станет начинкой для пирогов, дополнением к сырной тарелке или самостоятельным десертом к чаю. Главное преимущество — в 3 раза меньше сахара по сравнению с традиционными рецептами!

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