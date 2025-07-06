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06 июля 2025 в 22:49

Аэропорт Пулково временно возобновил работу

Росавиация: аэропорт Пулково на час возобновил работу

Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково Аэропорт Санкт-Петербурга Пулково Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Аэропорт Пулково временно открыт на прием воздушных судов, сообщил в Telegram представитель Росавиации Артем Кореняко. По его информации, самолеты смогут сесть с 21:30 до 22:30 мск 6 июля.

Аэропорт Пулково открыт на прием воздушных судов с 21:30 до 22:30 мск, — написал он.

Ранее петербургский аэропорт Пулково призвал пассажиров вечерних и ночных рейсов следить за возможными переносами вылетов с помощью онлайн-табло, сообщили в Росавиации. В авиагавани также попросили не приезжать заранее, если уже стало известно о переносе рейса.

До этого появилась информация, что в Пулково отменили 90 рейсов на прилет и вылет, еще 37 рейса на вылет задерживались. Для недопущения очередей доступ пассажиров в «чистую зону» был временно ограничен.

Также в Росавиации сообщали, что авиатранспортная система России справляется с периодическим вмешательством в ее работу извне, а у перевозчиков достаточно ресурсов для работы в сложившихся условиях. В ведомстве добавили, что совместно с Минтрансом России контролируют работу отечественного воздушного транспорта в условиях временно возникающих ограничений, которые вводятся для обеспечения безопасности полетов.

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