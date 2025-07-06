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06 июля 2025 в 22:02

Поезда на ключевых направлениях России модифицируют на фоне ограничений

ФПК: допвагоны включены в составы поездов в Петербург, Москву и Нижний Новгород

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Из-за ограничений в авиасообщении резко вырос спрос на железнодорожные билеты. Чтобы справиться с наплывом пассажиров, «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) объявила о введении в эксплуатацию дополнительных плацкартных и купейных вагонов на ключевых маршрутах из Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода в Москву и обратно.

Меры коснутся нескольких популярных поездов в ближайшие дни. На легендарной «Красной стреле» (поезда № 1/2 Санкт-Петербург — Москва) дополнительные купейные и плацкартные вагоны появятся 6, 7 и 8 июля. Пассажиры поездов № 37/38 Выборг — Москва смогут воспользоваться дополнительными местами 6 и 7 июля. Составы № 163/164 Санкт-Петербург — Москва получат усиление 7 и 8 июля. На направлении из Нижнего Новгорода (поезда № 35/36 Нижний Новгород — Москва) дополнительные вагоны будут работать уже 6 июля.

В ФПК заверили, что продолжают внимательно отслеживать ситуацию. При сохраняющемся высоком спросе и наличии технической возможности будет рассмотрено включение дополнительных вагонов и в составы других поездов, следующих в столицу и обратно.

Ранее сообщалось, что первый пассажирский вагон прибыл на Ярославский вокзал российской столицы из КНДР после пяти лет перерыва из-за пандемии коронавирусной инфекции. Маршрут Пхеньян — Москва считается самым протяженным беспересадочным железнодорожным направлением в мире.

пассажирские поезда
Москва
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
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