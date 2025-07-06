Армия России продолжила наступление после взятия Поддубного

Российские военные из группировки войск «Восток» продолжили продвижение после взятия села Поддубного в Донецкой Народной Республике, сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, ВС России шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укрепленных позиций.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают продвигаться вперед, шаг за шагом выбивая противника из населенных пунктов и укрепленных позиций, — говорится в сообщении.

Минобороны также опубликовало видео боев за Поддубное и взятия села под контроль. На кадрах штурмовики 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии прорвали вражескую оборону, а после установили в селе российские флаги.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщал, что российским силам, занявшим Соболевку, остается пройти всего несколько километров до Купянска. По его словам, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника и берут в окружение купянскую группировку, ситуация для которой критическая.