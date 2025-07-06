Стало известно, как взятие Соболевки повлияло на обстановку под Харьковом

Стало известно, как взятие Соболевки повлияло на обстановку под Харьковом Ганчев: ВС РФ остается несколько километров до Купянска после взятия Соболевки

Вооруженным силам России, занявшим Соболевку в Харьковской области Украины, остается пройти всего несколько километров до Купянска, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, военнослужащие постепенно перерезают логистические артерии противника, беря в окружение купянскую группировку. Ганчев констатировал, что на данном участке для украинской армии складывается критическая ситуация.

Лишь несколько километров отделяют от окраин Купянска. Наши бойцы постепенно перерезают логистические артерии противника, тем самым беря в окружение купянскую группировку врага, — сказал собеседник агентства.

Минобороны России объявило о взятии Соболевки в это воскресенье, 6 июля. Вместе с этим войска установили контроль над населенным пунктом Поддубное в Донецкой Народной Республике. Соболевку взяла группировка войск «Восток», а Поддубное — подразделения «Запада».

Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, украинская группировка в селе Мирное на западе республики оказалась в огневом мешке. По его словам, это стало возможно после того, как военные взяли Поддубное.