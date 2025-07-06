В российском регионе сбили два беспилотника ВСУ В Ленинградской области сбили два украинских дрона

В Ленинградской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника, написал в Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко. Он уточнил, что в результате происшествия нет жертв и разрушений.

В Киришском районе силами ПВО сбиты два беспилотника. Жертв и разрушений нет, — написал он.

Ранее стало известно, что украинские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Белгородской области, в результате чего погибли два человека. Инцидент произошел на участке автодороги Шебекино — Белгород, уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого стало известно, что правительство Швеции решило направить более $180 млн на поддержку Украины. Отмечается, что государство хочет пересмотреть бюджет на оказывание помощи другим партнерам, чтобы сократить издержки, полученные после частичного отказа США поддерживать Киев.

Между тем глава Бюро национальной безопасности Польши (BBN) генерал Дариуш Луковский выразил мнение, что Европа не сможет эффективно оказывать помощь Украине без участия США. По его словам, военной промышленности континента нужно время, чтобы добиться ощутимых результатов.