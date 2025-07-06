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06 июля 2025 в 12:00

Хрустящие кабачки по-фински с ореховым соусом! Вкуснятина за 20 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим хрустящие кабачковые палочки с орехово-чесночным соусом! Молодые кабачки (2 шт.) нарежьте длинными брусочками толщиной 1 см. Посолите и оставьте на 10 минут, чтобы выделился сок, затем промокните бумажным полотенцем. Обваляйте каждый брусочек в муке, затем окуните во взбитое яйцо и панировочные сухари.

Разогрейте растительное масло в сковороде и обжаривайте палочки до золотистой корочки со всех сторон. Выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишний жир.

Для соуса измельчите в блендере 50 г грецких орехов, 2 зубчика чеснока, пучок зелени (кинза/петрушка), добавьте 3 ст. л. йогурта, соль и сок половины лимона. Взбейте до однородности.

Подавайте теплые хрустящие палочки с ароматным соусом — это идеальный перекус или легкий ужин. Кабачки сохраняют сочность внутри, а ореховый соус придает пикантность!

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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