21 сентября 2025 в 12:23

Забудь о сложных закусках: эти рулетики по-грузински готовятся на раз-два. Нежные баклажаны с начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Грузинские рулетики из баклажанов с грецкими орехами — это взрыв кавказских вкусов на вашей тарелке! Нежные баклажаны, пикантная ореховая начинка с чесноком и зеленью, легкая кислинка граната — этот рецепт идеально передает дух Грузии. Эти рулетики станут звездой любого застолья: они эффектно выглядят, их удобно есть, а готовятся они просто. Подавайте как холодную закуску или легкий ужин.

Вам понадобится: 2 крупных баклажана, 150 г грецких орехов, 3 зубчика чеснока, пучок кинзы, 1 ч.л. молотого кориандра, 2 ст.л. гранатового соуса, соль, перец, растительное масло. Баклажаны нарежьте вдоль пластинами толщиной 5 мм. Посолите, оставьте на 20 минут, промокните сок. Обжарьте с двух сторон на масле до мягкости. Орехи измельчите в блендере с чесноком, кинзой, кориандром и гранатовым соусом. На каждую пластину баклажана выложите начинку, сверните рулетиком. Украсьте зернами граната.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

