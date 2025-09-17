Забудь о скучных намазках! Свекольный паштет с гренками на завтрак — просто и полезно

Свекольный паштет с гренками — это яркая, полезная и невероятно вкусная закуска, которая украсит любой стол. Нежный, бархатистый паштет с легкой кислинкой лимона и пикантностью чеснока идеально сочетается с хрустящими гренками. Это блюдо подойдет для вегетарианцев, тех, кто следит за питанием, и просто любителей вкусно перекусить. Готовится легко, а результат впечатляет — насыщенный цвет и изысканный вкус не оставят никого равнодушным.

Вам понадобится: 0,5 кг свеклы, 1 зубчик чеснока, 100 г тахини, 100 г греческого йогурта, 1 лимон, 1 ст. л. оливкового масла, 210 г ржано-пшеничного хлеба, 1 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу. Свеклу тщательно вымойте, заверните в фольгу и запекайте в духовке при 200 °C до мягкости (около 1 часа). Готовность проверьте зубочисткой. Очистите свеклу и натрите на мелкой терке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, тахини, йогурт, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните растительным маслом и обжарьте на сковороде или подсушите в духовке до хрустящей корочки. Подавайте паштет с гренками.

