Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
17 сентября 2025 в 10:27

Забудь о скучных намазках! Свекольный паштет с гренками на завтрак — просто и полезно

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Свекольный паштет с гренками — это яркая, полезная и невероятно вкусная закуска, которая украсит любой стол. Нежный, бархатистый паштет с легкой кислинкой лимона и пикантностью чеснока идеально сочетается с хрустящими гренками. Это блюдо подойдет для вегетарианцев, тех, кто следит за питанием, и просто любителей вкусно перекусить. Готовится легко, а результат впечатляет — насыщенный цвет и изысканный вкус не оставят никого равнодушным.

Вам понадобится: 0,5 кг свеклы, 1 зубчик чеснока, 100 г тахини, 100 г греческого йогурта, 1 лимон, 1 ст. л. оливкового масла, 210 г ржано-пшеничного хлеба, 1 ст. л. растительного масла, соль и перец по вкусу. Свеклу тщательно вымойте, заверните в фольгу и запекайте в духовке при 200 °C до мягкости (около 1 часа). Готовность проверьте зубочисткой. Очистите свеклу и натрите на мелкой терке. Добавьте пропущенный через пресс чеснок, тахини, йогурт, сок лимона, оливковое масло, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Хлеб нарежьте кубиками, сбрызните растительным маслом и обжарьте на сковороде или подсушите в духовке до хрустящей корочки. Подавайте паштет с гренками.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

свекла
паштеты
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уролог назвал неочевидные угрозы со стороны гаджетов
Раскрыто, сколько средств выделили на ветеринарные вакцинации за пять лет
В Киргизии переименовали третий по величине город страны
Терапевт предупредил, какие внешние факторы провоцируют инсульт
Зеленский раскрыл, что поставят США Украине за счет средств НАТО
Раскрыта истинная цель переноса сроков оплаты услуг ЖКХ
В НХЛ рассказали, когда Овечкина включат в Зал славы
Москвичей предупредили о резкой перемене погоды на следующей неделе
Газманов стал популярнее Крида? Почему зумеры танцуют под музыку 90-х
Идеальная картошка по-деревенски: секрет золотистой корочки
Составлен список артистов, поддержавших Пугачеву, несмотря на интервью
Женщина гуляла по авторынку, пока ее дети горели заживо в доме
Украинские спецслужбы «подорвали» Зеленского в Грузии
Пригожин объяснил, почему Пугачева покинула Россию
Дмитриев раскрыл, почему число экономических партнеров России растет
Россиянам дали важный совет по сбору трав
Мужчина надругался над 11-летней девочкой в Москве
«Не все так просто»: военэксперт раскрыл сценарий освобождения Запорожья
Аномальная жара унесла жизни почти 30 тысяч человек этим летом
Мэр украинского города нашел в своем кабинете прослушку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт
Общество

Наваристый суп харчо с говядиной на косточке и рисом — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.