Яичные тосты с огурцом и рыбкой! Невероятный завтрак за 20 минут! Эти изысканные тосты — идеальный вариант для питательного завтрака или легкого перекуса. Нежнейший яичный салат с хрустящим огурцом и укропом в тандеме с ломтиками слабосоленой семги создают неповторимую гармонию вкуса. Простота приготовления и ресторанный вид гарантированы!
Ингредиенты
- Яйцо вареное — 1 шт.
- Огурец свежий — 50 г
- Семга слабосоленая — 20 г
- Сметана 15% — 20 г
- Хлеб тостовый — 55 г (3 кусочка)
- Укроп, лук зеленый, соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Вареное яйцо и свежий огурец мелко нарежьте кубиком. Зелень укропа и зеленый лук измельчите. Соедините яйцо, огурец и зелень в миске, заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
- На подготовленные тосты равномерно выложите яичный салат. Сверху украсьте тонкими ломтиками слабосоленой семги. Подавайте тосты сразу после приготовления, пока хлеб сохраняет свою хрустящую текстуру.
