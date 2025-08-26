Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Яичные тосты с огурцом и рыбкой! Невероятный завтрак за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичные тосты с огурцом и рыбкой! Невероятный завтрак за 20 минут! Эти изысканные тосты — идеальный вариант для питательного завтрака или легкого перекуса. Нежнейший яичный салат с хрустящим огурцом и укропом в тандеме с ломтиками слабосоленой семги создают неповторимую гармонию вкуса. Простота приготовления и ресторанный вид гарантированы!

Ингредиенты

  • Яйцо вареное — 1 шт.
  • Огурец свежий — 50 г
  • Семга слабосоленая — 20 г
  • Сметана 15% — 20 г
  • Хлеб тостовый — 55 г (3 кусочка)
  • Укроп, лук зеленый, соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Вареное яйцо и свежий огурец мелко нарежьте кубиком. Зелень укропа и зеленый лук измельчите. Соедините яйцо, огурец и зелень в миске, заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте.
  2. На подготовленные тосты равномерно выложите яичный салат. Сверху украсьте тонкими ломтиками слабосоленой семги. Подавайте тосты сразу после приготовления, пока хлеб сохраняет свою хрустящую текстуру.

