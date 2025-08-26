Яичные тосты с огурцом и рыбкой! Невероятный завтрак за 20 минут

Яичные тосты с огурцом и рыбкой! Невероятный завтрак за 20 минут! Эти изысканные тосты — идеальный вариант для питательного завтрака или легкого перекуса. Нежнейший яичный салат с хрустящим огурцом и укропом в тандеме с ломтиками слабосоленой семги создают неповторимую гармонию вкуса. Простота приготовления и ресторанный вид гарантированы!

Ингредиенты

Яйцо вареное — 1 шт.

Огурец свежий — 50 г

Семга слабосоленая — 20 г

Сметана 15% — 20 г

Хлеб тостовый — 55 г (3 кусочка)

Укроп, лук зеленый, соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Хлеб подрумяньте в тостере или на сухой сковороде до золотистой корочки. Вареное яйцо и свежий огурец мелко нарежьте кубиком. Зелень укропа и зеленый лук измельчите. Соедините яйцо, огурец и зелень в миске, заправьте сметаной, посолите и поперчите по вкусу, тщательно перемешайте. На подготовленные тосты равномерно выложите яичный салат. Сверху украсьте тонкими ломтиками слабосоленой семги. Подавайте тосты сразу после приготовления, пока хлеб сохраняет свою хрустящую текстуру.

