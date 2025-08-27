Яичница в слоеном тесте: такой завтрак не пропустят ни дети, ни взрослые

Яичница в слоеном тесте: такой завтрак не пропустят ни дети, ни взрослые

Яичница в квадратиках из слоеного теста — это хрустящее и невероятно аппетитное блюдо, где золотистые слои теста идеально сочетаются с сочным желтком и воздушным белком. Такой завтрак не пропустят ни дети, ни взрослые.

Рецепт: разморозьте 250 г слоеного теста, раскатайте в пласт толщиной 3–4 мм и нарежьте на квадраты 10×10 см. Смажьте края взбитым яйцом, заверните бортики, формируя «корзинки». Выложите на противень, в центр каждой корзинки разбейте по яйцу, посолите, поперчите и посыпьте тертым сыром. Выпекайте 12–15 минут при 200°C до румяности теста и готовности яиц.

Подавайте горячими, украсив зеленью, — хрустящие корзинки с бархатистой яичной начинкой станут хитом любого завтрака! Это блюдо особенно понравится тем, кто любит сочетание хруста и нежности в каждом кусочке.

Ранее стало известно, как приготовить болгарский омлет миш-маш: вкуснятина с брынзой и помидорами за 8 минут.