Яичница с кабачками: сытный завтрак, который готовится за 10 минут

Яичница с кабачками — это идеальное сочетание нежных яиц и сочных кабачков с легкой хрустящей корочкой. Это идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить сытный завтрак за 10 минут.

Рецепт: нарежьте 1 кабачок тонкими кружочками или кубиками, обжарьте на сковороде с 1 ст. л. растительного масла на среднем огне 5 минут до мягкости. Посолите, поперчите, добавьте 1 измельченный зубчик чеснока и 1 ст. л. рубленой зелени (укроп, петрушка). Влейте 3–4 взбитых яйца, перемешайте с кабачками и жарьте 3–4 минуты под крышкой на слабом огне до готовности яиц. Для сытности можно добавить 50 г тертого сыра или пару ломтиков бекона.

Подавайте горячей с тостами или свежими овощами — эта яичница с кабачками порадует вас нежным вкусом, сочностью и аппетитным ароматом, став любимым вариантом завтрака или легкого ужина! В среднем порция такой яичницы (с 3 яйцами) содержит около 180 ккал.

