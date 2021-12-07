Ячейка, но моя: как живут россияне в экстремально маленьких квартирах

В России с каждым годом строится всё больше компактных квартир. По данным Общероссийского народного фронта и рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК), более 50% квартир в новостройках составляют однокомнатные и студии. Даже в элитных жилых комплексах таких много. По словам Михаила Гольдберга, руководителя аналитического центра ДОМ.РФ, обеспеченность жильём в России оценивается в 26–27 кв. м на человека. Это ниже, чем в среднем по странам Восточной Европы (30 кв. м на человека). NEWS.ru опросил несколько человек, живущих в квартирах с очень маленькой площадью, о том, как устроен их быт и какими проблемами оборачивается существование в крошечном жилище.

Цены на очень маленькие квартиры варьируются в зависимости от региона. В Москве цены на такое жильё начинаются от 3 млн рублей, в Санкт-Петербурге — от 2 млн рублей, в Екатеринбурге и Новосибирске — от 1 млн. В некоторых регионах России крошечные квартиры продаются по цене ниже полмиллиона рублей. В городе Невель Псковской области найдена квартира общей площадью 20 кв. метров, которая продаётся за 420 тысяч рублей. В городе Нерехта Костромской области отдельное жильё в 22 кв. метра можно приобрести за 480 тысяч рублей.

Александр, живёт в городе Жуковский. Общая площадь квартиры 23,5 кв. метра

Наш дом — какая-то экспериментальная постройка времён СССР. Я таких маленьких квартир в старых домах никогда не видел. Комната у меня 5,5 квадрата, комната — 13 метров. Есть даже крошечный коридор. Недавно квартира стала полностью моей. Я внёс последний платёж по ипотеке. 13 лет отдавал по 9 тысяч. В таком помещении, я считаю, могут жить максимум два человека.

Личный архив Александра

Но только если это супруги, а не чужие люди. С моей бывшей женой нам было комфортно. Но своего сына она пригласить не могла. На маленькой площади мы бы не ужились с подростком. Это было причиной для конфликтов. Много раз поднималась тема плохих жилищных условий. Но на тот момент квартира была ещё в ипотеке. Я не хотел её продавать. Максимально здесь помещалось восемь человек. Приглашали несколько раз гостей. Всё по классике — стол разложили, диван сложили, сели поплотнее друг к другу. Сейчас живу один.

Личный архив Александра

Не отношу себя к людям, которые ненавидят свою маленькую квартиру. Стены не давят. Абсолютно. Здесь всё обжито, делалось под себя. Я же своими руками обои клеил, потолок белил. Наоборот, я рад, что не работаю 5/2 и могу много времени проводить дома. Даже в выходные лишний раз никуда не поеду. Мне хорошо в квартире. Я — фотограф, и единственный минус, что невозможно сделать студию. Даже маленькую локацию для съёмок соорудить невозможно. Конечно в ближайшие годы буду думать о расширении жилплощади. Возьму квартиру побольше также в Жуковском.

Анна Ефремова, живёт в городе Лобня, общая площадь квартиры 18 кв. метров

Сейчас мы в квартире живём с братом вдвоем. Но много лет обитали здесь впятером. Мама, отчим, два брата, я, собака и кот. Конечно, помещение «трещало по швам». Выручала двухъярусная кровать, спасибо тому, кто её придумал. Родители спали на софе, я на диване. Пока были маленькие, было даже весело. Когда повзрослели, начались разногласия. Борьба за личное пространство.

Личный архив Анны Ефремовой

Когда такая площадь, все на виду. Невозможно пригласить домой друзей. Особенно сложно было утром. Когда пять человек одновременно собирались на работу или учебу. Накануне вечером составляли расписание, кто первым умывается и идёт в туалет. После учёбы я устроилась работать. Ездила в Москву каждый день. Уходила очень рано, приходила почти ночью. Уже все спали. Надо было войти, раздеться, помыться и никого не разбудить. Сложновыполнимая задача. Конечно, бывала ругань, когда от хлопка двери кто-то подскакивал. Пару лет назад родители уехали дачу. Потому что поняли, что жить в подросшими детьми уже невмоготу. Животные уехали с ними же. По закону нам положена квартира побольше. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, мы стоит на очереди на улучшение жилищных условий много лет. Уже устали ждать. В Лобне строится много домов, но почему-то квартиру так и не дали. Странное отношение у них к очередникам. Мы бы уже давно взяли ипотеку с братом и разъехались. Хотя вместе жить нам комфортно. Пока ни у него, ни у меня нет семьи. Что касается личной жизни, мои жилищные условия даже могут сыграть в плюс. Если парень настроен серьёзно, он должен снять квартиру. Придумать, где нам встречаться. Такая проверка своеобразная. Сложнее всего в этой ситуации родителям. В пожилом возрасте жить в частном доме тяжело. Например, большая проблема чистить снег зимой. Братья на всегда могут помочь. В ближайшие годы, конечно, нужно перевозить родителей в город.

Александр, живёт в городе Новосибирске, общая площадь квартиры 23,5 кв. метра

Спальня, переходящая в кухню, маленький коридор и санузел. В такой квартире живёшь, как в кубе. Стены давят. Даже балкона нет. Скажу так: это, конечно, ячейка, но зато моя. Люди за такие клетушки ипотеки платят. Я купил за живые деньги. Пока один. Семью точно здесь заводить не стану. Хотя некоторые соседи на таких площадях рожают по двое детей.

Личный архив Александра

Как-то все там уживаются. Это ад какой-то. Я считаю, что детей надо заводить, когда свой дом есть. На земле, чтобы она кормила. Квартира мне не успевает надоесть, потому что дома бываю нечасто. Много времени провожу в командировках. Хотя жилище у меня крошечное, инфраструктура вокруг хорошая. Современный двор, парковка, везде камеры. Магазины на цокольном этаже. Они берут тем, что делают качественные дворы. Ты туда выходишь, у тебя депрессия после маленькой квартиры сразу уходит.

Валерия, Новосибирск, жила с парнем в квартире 25 кв. метров

До нашего знакомства молодой человек жил в квартире один три года. Он много работает, приходил только переночевать. Год назад мы съехались. Перевезла ещё и кота. Я работаю на удалёнке. Выделили мне уголок, купили стол, оборудовали рабочее место. Ад начался, когда прошлой зимой он катался на лыжах и сломал две ноги. Мог передвигаться только на инвалидной коляске.

Личный архив Валерии

Месяц он не выходил из дома. Развлекался как мог: читал книги, смотрел фильмы. Мы проводили дни напролёт в одном крошечном помещении. По работе мне приходится постоянно говорить по телефону. Мы очень мешали друг другу. Начались конфликты. Отсутствие личного пространства напрягало обоих.

Личный архив Валерии

Я уезжала работать к родителям, которые жили неподалёку. В жилище царил вечный хаос. Лекарства, бинты, моя одежда, которая не помещалась в крошечный шкаф. На кухонном столе стояла посуда, лежали книги. Чтобы поесть, надо было долго расчищать пространство. Полгода назад мы переехали в другое жилище и сразу вздохнули с облегчением. Я знаю людей, которые заводят детей в таких маленьких помещениях. Это прямой путь к разводу.

Наталья, снимала квартиру, общей площадью 19 кв. метров

Я работаю на удалёнке и часто бывают дома. Находиться в таком маленьком помещении тяжело, это как в тюремной камере. Влияет на психику. Мне жалко было и себя, и кошку. Животному негде было побегать. Носилась по мне, пока я лежала на диване. Особенно бесили ситуации, когда приходили гости, а мне нужно было поговорить по телефону. Уходила в туалет или на балкон. Такая квартира хороша как временное жилище. У меня была сначала мысль взять подобную в ипотеку. Но потом я открестилась от этой идеи. Лучше уж снимать помещение побольше. Кстати, при этом звукоизоляция в доме была хорошая. Громкая музыка никому не мешала.

Стрессы и алкоголизм

Жизнь в очень небольшом помещении негативно влияет на настроение и здоровье. Такой вывод сделал Дак Копец, директор по вопросам здоровья и дизайна из Бостонского архитектурного колледжа. В ходе исследования он выявил, что люди, обитающие в маленьких квартирах, чаще испытывают стрессы, больше скандалят с близкими. В таких семьях больше распространены алкоголизм и наркомания. Дети же, живущие стеснённых жилищных условиях, вырастают замкнутыми, молчаливыми, хуже учатся. Кроме того, чем меньше квартира, тем выше у её обитателей шанс заболеть респираторными заболеваниями, такой вывод сделал Копец. В соответствии с Жилищным кодексом РФ, размер площади, приходящейся на одного человека, не может быть меньше 12 квадратных метров. Учёные из США же уверены — минимум 14,7 кв. метра каждому необходимо для полноценной жизни.

Ещё классик сказал, что бытие определяет сознание, это действительно так, отметил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. В природе животные даже убивают своё потомство, если особей стало больше, чем позволяет среда обитания. Нехватка личного пространства невротизирует, создаёт излишнюю тревожность, отметил специалист. Жизнь в тесноте не так вредна для детей. Им очень важна коммуникация друг с другом. Когда человек взрослеет, помимо общения ему необходимо личное пространство. Если его не хватает, неизбежны конфликты с близкими, ухудшается качество жизни.

Единый реестр граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, планируется создать в 2022 году — начале 2023 года. Об этом сообщил замглавы Минстроя РФ Юрий Гордеев на совещании в Совете Федерации. По словам замминистра, работу по созданию единого цифрового реестра нуждающихся в жилье планируется провести в два этапа. На первом будет создан единый реестр граждан, обеспечиваемых жильём в рамках реализуемой Минстроем государственной программы. Оператором информационной системы выступит ФКУ «Объединённая дирекция», подведомственная Минстрою РФ. На втором этапе будет создана единая цифровая платформы по учёту граждан, нуждающихся в жилье.