Россиянам напомнили о 5 способах потратить маткапитал

В России материнский капитал можно потратить только на те нужды, которые определены законом. Если человек попытается незаконно обналичить средства и направить их на другие цели, ему грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с URA.RU рассказали юрист Людмила Александрова и адвокат Санкт-Петербургской объединённой коллегии адвокатов Анна Гаврилова.

Потратить можно сразу всю сумму или часть на улучшение жилищных условий, получения ребёнком (детьми) образования, на формирование накопительной части пенсии женщины, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, — сказала Александрова.

Ещё один способ использовать выплату — ежемесячная материальная помощь семьям с низким доходом, где с 2018 года родился или был усыновлён второй ребёнок. Получать каждый месяц сумму, равную прожиточному минимуму в регионе проживания малыша, можно только до достижения им трёх лет.

В прошлом году было установлено новое правило — выплату стали делать семьям, у которых средний доход на каждого члена семьи меньше двух прожиточных минимумов.

Тратить материнский капитал на машину или ремонт жилья нельзя, хотя люди часто интересуются такой возможностью у юристов.

Адвокат Анна Гаврилова призвала россиян «начать хоть чуть-чуть соображать самим, уметь пользоваться законами», потому что в стране очень много уголовных дел из-за нарушения закона по обналичиванию материнского капитала. Человека могут оштрафовать, лишить свободы, вернуть по сделке в первоначальное положение и признать её незаконной.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил увеличить маткапитал в 10 раз. Но коснуться это должно только тех семей, которые переезжают жить на Курильские острова.