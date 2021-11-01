В Госдуме предложили увеличить маткапитал в 10 раз

Первый зампред комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов предложил увеличить маткапитал в 10 раз. Но коснуться это должно только тех семей, которые переезжают жить на Курильские острова, сообщает URA.RU.

В противном случае, считает парламентарий, семьи просто не захотят ехать на Курилы, так как в европейской части страны могут получить по 300-400 тысяч рублей за рождение ребёнка. Между тем, отмечает Каргинов, воспитание детей — это большой труд для женщины, которая первые два-три года практически «оторвана от жизни». И за рождение детей им надо давать «серьёзные деньги».

Если эти условия не сработают, нужно ещё увеличить. Денег в стране хватает, денег много, — заявил депутат.

При этом Каргинов добавил, что число семей, которые получат такую возможность, нужно ограничить. И, к примеру, объявить конкурс, по итогам которого только тысяча семей получит повышенный маткапитал.

Ранее сообщалось, что Минтруд уточнит правила начисления и получения маткапитала и детских пособий отцами. В этот круг войдут не только отцы-одиночки, но и мужчины, которые одни воспитывают детей в случает смерти их матери-иностранки.