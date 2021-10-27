Россиянам рассказали, как накопить на ипотеку в Москве

В том случае, если среднестатистический москвич с зарплатой выше 100 тысяч рублей урежет некоторые привычные ему статьи расходов, он сможет накопить за год порядка 230 тысяч рублей на первоначальный взнос на ипотеку. Об этом в интервью РИА Новости рассказал независимый экономист Андрей Бархота.

По словам эксперта, существуют обязательные и необязательные траты. К первым относятся расходы на текущее жильё, на детей, здоровье и питание. Эти расходы значительно ущемлять нельзя, однако даже обязательные покупки в период накоплений должны быть структурированными и спланированными заранее.

Так, по подсчётам Бархоты, еженедельный поход в супермаркет за продуктами и бытовыми средствами обходится семейному бюджету в 8–12 тысяч рублей. Если люди идут за покупками без списка, они переплачивают 2–3 тысячи.

Можно оградить семейный бюджет от импульсивных трат и сэкономить порядка 50–100 тысяч рублей в год при условии, что текущие закупки совершаются по заранее намеченному плану, — заявил экономист.

Значимый вклад в накопления на ипотеку, по мнению эксперта, способен внести отказ от личного транспорта и использования такси. Согласно подсчётам экономиста, это сэкономит 60–180 тысяч рублей в год.

Также Бархота рекомендует всем желающим улучшить свои жилищные условия пересмотреть объёмы расходов на досуг: рестораны, кино и прочие развлечения. Средняя московская семья, по данным экономиста, тратит по данной статье ежегодно 80–160 тысяч рублей.

В результате, если усреднить показатель между нижней и верхней планкой экономии, можно получить цифру в 230 тысяч рублей, отмечает эксперт.

Первоначальный взнос на квартиру в Москве сегодня, в зависимости от объекта и условий банка, колеблется от 750 тысяч до 3 миллионов рублей. Так что, урезав свои расходы, жители столицы могут накопить примерно четверть минимального первоначального взноса на ипотеку, — резюмировал Бархота.

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