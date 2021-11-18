Госдума освободила семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартиры

Семьи с двумя и более детьми освобождаются от НДФЛ при продаже квартиры, если они покупают на эти новые деньги жилплощадь. Соответствующий закон приняла Госдума на пленарном заседании в четверг, 18 ноября, сообщается на сайте парламента.

Данная норма будет действовать в отношении доходов от продаже квартир, полученных начиная с 1 января 2021 года, — пояснил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Освобождение от подоходного налога с продажи жилья можно получить при соблюдении ряда условий. В частности, налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей. Новое жильё должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.

Кроме этого, общая площадь приобретённой недвижимости или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. Также на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённой недвижимости.