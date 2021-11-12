В Госдуме рассказали, какие льготы нужны семьям с детьми при покупке жилья

Больше всего российские семьи с детьми нуждаются в снижении процентной ставки по ипотечным займам или жилищным кредитам до 0% годовых, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, комментируя опрос Общественной палаты РФ. Подобных льгот ждут от государства 60% опрошенных, 42% респондентов считают, что семьи с пятью и более детьми заслуживают предоставления бесплатного жилья в собственность. И онлайн-опросе приняли участие свыше 10 тысяч человек из 85 регионов РФ, его провели в октябре 2021 года.

Ещё 40% считают необходимой единовременную выплату на покупку жилья для семей, имеющих ребёнка с инвалидностью или в которых проживает инвалид детства. Также участники исследования (30%) «Семейная политика: меры поддержки глазами семьи и детей» обратили внимание на необходимость предоставить жилое помещение нуждающимся в улучшении жилищных условий многодетным семьям на условиях субсидированного найма с погашением до 50% стоимости аренды.

22% опрошенных одобрили бы введение единовременной денежной выплаты при рождении второго ребёнка на первоначальный взнос по договорам ипотечного кредитования и договорам займа при строительстве или приобретении жилья, 20% — единовременную денежную выплату при рождении первого ребёнка на первый взнос по ипотеке и договорам займа при строительстве или приобретении жилья, 16% — единовременную выплату для многодетных семей при переселении из ветхого и аварийного жилого помещения, 12% — выплату при переселении из ветхого и аварийного жилья для молодых семей, говорится в исследовании ОП.

Буцкая также прокомментировала публикацию РБК о предложении Минфина освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья при соблюдении ряда условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс.

Эту поправку все ждут, потому что о ней сказал президент. Я считаю, что она хорошая. Не знаю, почему автор статьи пишет, что только единицы могут ей воспользоваться. <...> [Главная проблема семей с детьми], наверное, первоначальный взнос. Сейчас очень много различных программ, по которым можно взять ипотеку. Уже и ставки снижают, для молодых семей даже есть субсидия на квартиру, хоть какую-то часть государство за тебя заплатит. А где вторую-то часть найти? Самый серьёзный вопрос — это первоначальный взнос, — рассказала Буцкая.

Ранее Буцкая рассказала NEWS.ru, что только семьи с тремя детьми являются спасением России от вымирания. Она отметила, что проблему удастся решить, если в каждой второй ячейке общества появится минимум трое наследников. Таким образом собеседница прокомментировала предложение директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максима Петунина переводить на счета несовершеннолетних россиян часть собранного налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Одновременно с этим депутат подвергла сомнению возможность реализовать идею Петунина — ежегодно перечислять в Фонд будущих поколений средства в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых, из которых каждый новорождённый получит 100 тысяч рублей на свой счёт.