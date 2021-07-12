Названы пять условий для освобождения от налога на продажу жилья

Минфин предложил освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья при соблюдении ряда условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс, пишет РБК.
Отмечается, что
Кроме этого, общая площадь приобретённой недвижимости или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. Также на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённой недвижимости.
Ранее сообщалось, что гражданин может дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры в том случае, если первое жильё он приобрёл по цене менее 2 млн рублей, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
В России с 1 января 2014 года имущественный вычет был закреплён за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости. В результате даже те граждане, которые приобрели квартиру до 2014 года и получили выплату меньше предусмотренной законодательством, могут при покупке второй квартиры дополучить недостающий налоговый вычет.