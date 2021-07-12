Названы пять условий для освобождения от налога на продажу жилья

Минфин предложил освобождать семьи с двумя и более детьми от подоходного налога с продажи жилья при соблюдении ряда условий. Соответствующие поправки ведомство намерено внести в Налоговый кодекс, пишет РБК.

Отмечается, что получить освобождение от НДФЛ при продаже объекта недвижимости можно при одновременном соблюдении пяти условий. Налогоплательщик или его супруг должны быть родителями двух или более несовершеннолетних детей. Новое жильё должно быть куплено в тот же календарный год, в который продано старое, или не позднее 30 апреля следующего года.

Кроме этого, общая площадь приобретённой недвижимости или её кадастровая стоимость должны быть больше, чем в проданном объекте. При этом кадастровая стоимость проданного жилья не должна превышать 50 млн руб. Также на момент продажи ни у налогоплательщика, ни у его детей не должно быть в собственности другого жилья, площадь которого в совокупности больше 50% площади приобретённой недвижимости.

Ранее сообщалось, что гражданин может дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры в том случае, если первое жильё он приобрёл по цене менее 2 млн рублей, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В России с 1 января 2014 года имущественный вычет был закреплён за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости. В результате даже те граждане, которые приобрели квартиру до 2014 года и получили выплату меньше предусмотренной законодательством, могут при покупке второй квартиры дополучить недостающий налоговый вычет.