Россиянам рассказали, как дважды получить налоговый вычет за квартиру

Гражданин может дополучить сумму налогового вычета при покупке второй квартиры в том случае, если первое жильё он приобрёл по цене менее 2 млн рублей. Об этом в интервью агентству ПРАЙМ рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В России с 1 января 2014 года имущественный вычет был закреплён за налогоплательщиком, а не за объектом недвижимости. В результате даже те граждане, которые приобрели квартиру до 2014 года и получил выплату меньше предусмотренной законодательством, могут при покупке второй квартиры дополучить недостающий налоговый вычет.

По словам юриста, в этом случае следует обратиться в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта недвижимости или непосредственно к работодателю, собрав при этом все необходимые документы.

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