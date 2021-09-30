Экономист рассказала, как ежегодные выплаты школьникам помогут родителям

Ежегодные выплаты для школьников в размере 20 тысяч обгонят инфляцию и помогут родителям собрать ребёнка в школу. Об этом «Экономике сегодня» рассказала экономист Елена Тюрина. Ввести ежегодную выплату родителям для подготовки детей к школе за счёт средств материнского капитала предложила Счётная палата РФ.

Не думаю, что всех родителей устроит вариант выплаты 20 тысяч рублей из материнского капитала. Когда он лежит нетронутым, то зачастую люди знают, на что хотели бы его потратить. Многие россияне планируют улучшить жилищные условия, использовав материнский капитал, но, допустим, копят, — считает эксперт.

По словам экономиста, будут и такие люди, которые обрадуются этой выплате, так как многие жалуются, что не могут обналичить материнский капитал.

Однако стоит подумать над тем, чтобы осуществлять ежегодные выплаты из федерального бюджета родителям, имеющим детей школьного возраста. Скажем так, пусть это будет не 20 тысяч рублей, но хотя бы 10 тысяч рублей, — подытожила Тюрина.

Ранее стало известно, что российским семьям будут выплачивать по 20 тысяч каждый год на сборы ребёнка в школу. Средства хотят выделять из материнского капитала. Такое предложение озвучила Счётная палата в отчёте по итогам проверки использования средств федерального бюджета на реализацию дополнительных мер господдержки семей с детьми в виде материнского (семейного) капитала.