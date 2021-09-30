Жительница Сызрани назвала «пещерными» свои условия проживания

Одно из общежитий в Сызрани уже давно должно было быть расселено. Однако десятки людей продолжают жить в практически в «пещерных» условиях с постоянными потопами, холодными батареями, отсутствием горячей воды и протекающей канализацией. Об этом «Царьграду» рассказала жительница общежития Мария.

Ни ремонта, ни расселения. Мне и другим соседям, а это десятки человек, приходится жить в условиях, сравнимых с пещерой. И за эту пещеру приходится отдавать примерно треть своего дохода, — отметила жительница общежития.

При этом коммунальные службы не могут обеспечить нормальные условия проживания. Зимой батареи постоянно холодные, в общем коридоре потоп, а горячей воды вообще нет, сетует Мария.

По её словам, коммунальные службы вообще никак не реагируют на сообщения по поводу того, когда что-то ломается на кухне, так как она находится в общем пользовании. Также разгромлены и не работают душевые комнаты. И, к сожалению, власти на эту проблему никак не обращают внимания, заключила местная жительница.

Ранее Госдума перечислила категории россиян, которые могут претендовать улучшение жилищных условий. Господдержка положена, например, гражданам, не являющимся нанимателями жилья по договору социального найма или не являющиеся собственниками жилого помещения.