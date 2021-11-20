Семья обратившегося к Путину подростка получит корову и жильё

Семья 13-летнего Алёши Сокольникова из Якутии получит корову, о помощи в приобретении которой мальчик попросил, дозвонившись на прямую линию президента России Владимира Путина. Глава Минсельхоза республики Александр Атласов похвалил подростка за заботу о благосостоянии семьи, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Это очень похвально, что Алёша в столь юном возрасте проявил заботу о благосостоянии своей семьи. Надеемся, что в результате его обращения, кроме коровы, семья Сокольниковых обретёт и жильё и эта история найдёт свой счастливый конец, — сказал министр.

Летом во время прямой линии подросток из села Арылах Чурапчинского улуса обратился к главе государства с просьбой помочь в покупке коровы для его семьи. Мальчик сообщил, что семья владеет стадом рогатого скота, но недавно погибла корова, которая давала самое большое количество молока. Звонок в прямой эфир не попал, но был записан и передан президенту.

Мальчика разыскивали по всей Якутии из-за того, что в обращении был неверно указан обратный адрес. Минсельхоз республики впоследствии переправил просьбу подростка властям Чурапчинского улуса. Те, связавшись с семьёй, установили, что она нуждается не только в корове, но и в доме, поскольку жильё сгорело несколько лет назад. Мальчик и тётя, которая занимается его воспитанием, живут в гараже.

Вопрос с приобретением коровы семье Алёши Сокольникова решён, на днях семье передадут корову от СХПК «Мындагай», также постараемся решить вопрос улучшения жилищных условий семьи. Данный вопрос беру под личный контроль, — цитирует пресс-служба ведомства исполняющего обязанности главы Чурапчинского улуса Степана Саргыдаева.

В 2020 году школьник из Бишкека Рустам Ташматов попросил Путина исполнить на Новый год его мечту. В письме главе государства он рассказал, что хотел бы стать акционером «Газпрома» или «Роснефти», а также попробовать тульский пряник. В Россотрудничестве тогда заявили, что Кремль отправил мальчику посылку с подарками, но её содержимое не раскрыли.