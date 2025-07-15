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15 июля 2025 в 13:52

«Такого не было никогда»: Миронов рассказал, с чем связан скачок цен на ЖКУ

Миронов связал рост тарифов на ЖКУ с удержанием ЦБ высокой ключевой ставки

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Увеличение тарифов на коммунальные услуги в России связано с удержанием Банком России высокой ключевой ставки, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, слова которого передает корреспондент NEWS.ru. Политик отметил, что цены на электричество подскочили на 13%, газ подорожал на 13,5%, отопление стало дороже на 13,8%. Тарифы на горячую воду выросли на 14,9%, добавил он.

Такого не было никогда <...> За последние годы это один из самых резких скачков <...> В этой связи не могу не сказать о необходимости снижения ключевой ставки, потому что это следствие именно высокой ключевой ставки, — подчеркнул Миронов.

Ранее сообщалось, что резким скачком цен на ЖКУ заинтересовались в надзорных органах. Генпрокурор Игорь Краснов распорядился проверить законность роста тарифов. Поводом послужили многочисленные жалобы россиян. С 1 июля коммуналка подорожала в среднем почти на 12%, но в отдельных регионах счета за свет, воду и газ увеличились заметно сильнее.

До этого зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева заявила, что для регулирования цен на жилищно-коммунальные услуги нужно подключать регионы. По ее словам, нынешняя система контроля за платежами на федеральном уровне лишь усиливает социальное напряжение и инфляционные ожидания. Она отметила, что передача полномочий регионам и переход на долгосрочные тарифы могли бы исправить ситуацию.

Сергей Миронов
ЖКХ
цены
тарифы
коммунальные услуги
ключевая ставка
Центробанк РФ
Банк России
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