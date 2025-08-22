Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков

Суд в Казани запретил распространять материалы, которые содержат информацию о манипуляциях с коммунальными счетчиками в целях искажения их показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что иск был подан военной прокуратурой Казанского гарнизона.

Ведомство обнаружило в Сети сведения о возможности нарушать работу приборов. Суд установил, что такая информация в открытом доступе формирует в обществе мнение о допустимости манипуляций со счетчиками.

Помимо всего прочего, распространение таких сведений нарушает права добросовестных плательщиков, поскольку неоплаченный объем коммунального ресурса распределяется на всех жильцов, добавили в суде. Там напомнили, что за установку различных устройств для обмана счетчиков и другие манипуляции предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее экономист Дмитрий Осянин рассказал, что россияне могут существенно уменьшить коммунальные платежи, если будут следовать простым правилам. Один из способов — переход на дифференцированный тариф на электроэнергию. По словам эксперта, это позволит сэкономить на электричестве 10–15%.