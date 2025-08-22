Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 08:25

Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков

Суд в Казани запретил публиковать информацию о схемах обмана со счетчиками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд в Казани запретил распространять материалы, которые содержат информацию о манипуляциях с коммунальными счетчиками в целях искажения их показаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела. Отмечается, что иск был подан военной прокуратурой Казанского гарнизона.

Ведомство обнаружило в Сети сведения о возможности нарушать работу приборов. Суд установил, что такая информация в открытом доступе формирует в обществе мнение о допустимости манипуляций со счетчиками.

Помимо всего прочего, распространение таких сведений нарушает права добросовестных плательщиков, поскольку неоплаченный объем коммунального ресурса распределяется на всех жильцов, добавили в суде. Там напомнили, что за установку различных устройств для обмана счетчиков и другие манипуляции предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее экономист Дмитрий Осянин рассказал, что россияне могут существенно уменьшить коммунальные платежи, если будут следовать простым правилам. Один из способов — переход на дифференцированный тариф на электроэнергию. По словам эксперта, это позволит сэкономить на электричестве 10–15%.

счетчики
коммунальные услуги
суды
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Германии нашли весомую причину прекратить помощь Украине
Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу, созданную Хрущевым
Экс-замминистра Минобороны отверг обвинения в коррупции и мошенничестве
Секрет идеальных маринованных помидоров «Пальчики оближешь»
Строительство моста превратилось в кошмар из-за оборвавшегося троса
Россиянам запретили делиться секретами обмана коммунальных счетчиков
В российском городе появилась улица в честь Балабанова
В Китае раскрыли причину отказа Киева от нейтральных гарантов безопасности
«Запад в шоке»: глава Ростеха раскрыл темпы поставки оружия в войска
Сенатор нашел способ улучшить рождаемость и повысить доступность жилья
«Ранит всех, кто рядом»: ВСУ начали чаще применять негуманное оружие в ЛНР
Российские шахматисты получили золотые медали на Всемирной олимпиаде
ВСУ лишили «глаз с воздуха», удар по цеху: новости СВО на утро 22 августа
Мошенники обманывают с помощью поддельных QR-кодов: как распознать фейк
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 22 августа
Кабачки по-деревенски — хит сезона: готовим каждую неделю!
«Продвинулись севернее Торского»: раскрыты новые успехи ВС России в ДНР
Названа страна на Ближнем Востоке, которую полюбили туристы из России
Силы ПВО ликвидировали 54 дрона над восемью регионами России
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 22 августа: инфографика
Дальше
Самое популярное
Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму
Общество

Бабушка называла эту закатку «Солянка»! Вкуснейшая заготовка на зиму

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!
Общество

Кабачковые дранцы по-белорусски! Самый вкусный и простой рецепт за 5 минут!

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!
Общество

Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.