Воздушное печенье «Творобушки». Пеку его, когда из продуктов ничего не осталось. 4 ингредиента, творог и 15 минут

Обожаю печенье, которое получается нежным, мягким и совсем не сухим. Именно таким и стали для меня «Творобушки» — настоящее открытие! Это печенье на творожном тесте просто тает во рту, оставляя приятное послевкусие. Оно идеально подходит к утреннему кофе или вечернему чаю, а мои домашние просто сходят по нему с ума. Самое главное, что готовится оно элементарно, из самых простых продуктов, которые всегда есть под рукой. Если вы ищете рецепт идеального творожного печенья, который никогда не подведет, — вы его нашли!

Для теста нам понадобится 200 грамм творога, 150 грамм мягкого сливочного масла, 200 грамм муки и щепотка ванилина. Можно добавить немного разрыхлителя, чтобы печенье было еще более воздушным. Соединяем творог с размягченным маслом и тщательно растираем вилкой до относительно однородной массы. Добавляем просеянную муку с ванилином и быстро замешиваем мягкое тесто. Оборачиваем его в пленку и отправляем в холодильник минут на 30. Затем раскатываем пласт толщиной около 5-7 мм и вырезаем стаканом или формочками кружочки. Обмакиваем каждую заготовку в сахар с двух сторон и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, пока края не подрумянятся. Даем печенью немного остыть — и можно пробовать!

