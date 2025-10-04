Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
04 октября 2025 в 11:28

Воздушное печенье «Творобушки». Пеку его, когда из продуктов ничего не осталось. 4 ингредиента, творог и 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обожаю печенье, которое получается нежным, мягким и совсем не сухим. Именно таким и стали для меня «Творобушки» — настоящее открытие! Это печенье на творожном тесте просто тает во рту, оставляя приятное послевкусие. Оно идеально подходит к утреннему кофе или вечернему чаю, а мои домашние просто сходят по нему с ума. Самое главное, что готовится оно элементарно, из самых простых продуктов, которые всегда есть под рукой. Если вы ищете рецепт идеального творожного печенья, который никогда не подведет, — вы его нашли!

Для теста нам понадобится 200 грамм творога, 150 грамм мягкого сливочного масла, 200 грамм муки и щепотка ванилина. Можно добавить немного разрыхлителя, чтобы печенье было еще более воздушным. Соединяем творог с размягченным маслом и тщательно растираем вилкой до относительно однородной массы. Добавляем просеянную муку с ванилином и быстро замешиваем мягкое тесто. Оборачиваем его в пленку и отправляем в холодильник минут на 30. Затем раскатываем пласт толщиной около 5-7 мм и вырезаем стаканом или формочками кружочки. Обмакиваем каждую заготовку в сахар с двух сторон и выкладываем на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке около 20-25 минут, пока края не подрумянятся. Даем печенью немного остыть — и можно пробовать!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

Читайте также
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс как из кондитерской: шикарное тесто на сливочном масле
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Общество
Салат из капусты делаю только так: весь секрет в кремовой заправке!
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Общество
Превратила батон в шедевр! Нежные яблочно-творожные гренки — 5 минут на сковороде, и завтрак готов!
Американская классика: рецепт того самого печенья с хрустящей корочкой — готовим «Бруки»
Общество
Американская классика: рецепт того самого печенья с хрустящей корочкой — готовим «Бруки»
рецепты
печенье
кулинария
творог
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спецпредставитель Путина назвал ключевую фигуру плана Трампа по Газе
Доктор Мясников назвал четыре главных правила для долгой жизни
Турецкий город сотрясло от мощного взрыва на химическом заводе
Сын пропавших в Красноярском крае туристов поделился подробностями поисков
В ДНР нашли способ пробить водную блокаду Киева
Фаза Луны сегодня, 4 октября: работаем в саду, получаем награды
Известный стилист отказался осуждать покинувших Россию артистов
Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости
В МО рассказали, сколько БПЛА ВСУ было сбито за сутки
«Я не бандит»: мужчина услышал решение суда после попытки похитить девочку
Главное блюдо выходного дня: порадуйте близких польским супом
Яблочная поленица: уютная классика польской кухни
Каждый охотник желает знать: лучшие места для утиной охоты в Подмосковье
Российские военные нанесли мощный удар по важным для ВПК Украины объектам
Шестеро детей пострадали в ДТП с двумя фурами и пассажирским автобусом
Рубль укрепляется? Курс сегодня, 4 октября, что с долларом, евро и юанем
План Трампа по Газе одобрили единомышленники ХАМАС
Готовим татарскую пастилу «Алю кагы» из яблок — простой и натуральный десерт
Королевская семья Британии: последние новости, раскрыта правда о раке Кейт
Стало известно, какое наказание грозит разбившей виски на таможне россиянке
Дальше
Самое популярное
Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС
Мир

Армении объяснили, как перестать быть «слабым звеном» ЕАЭС

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»
Общество

Забыла про кетчуп. Эта аджика стала королевой моих заготовок! Простая и вкусная аджика «Кобра»

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая
Общество

Цветок, который выживает в глине и под снегом! Посейте в октябре и забудьте до мая

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.