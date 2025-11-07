Вкусный завтрак для ленивых: нужны лаваш, колбаса и помидор. Хрустящие конвертики, как в Турции, только вкуснее

Знаешь, как бывает утром? Спать хочется до последнего, но и завтрак приготовить надо, да такой, чтобы и сытно было, и вкусно, и времени — пять минут. Вот этот рецепт лаваша с яйцом и начинкой — просто спасение. Он напоминает нежный омлет, завернутый в тонкую, хрустящую оболочку, но готовится еще проще. Внутри — растопленный сыр, ароматная колбаска и сочный помидор, который добавляет свежести. Это тот самый случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия, а грязной посуды — почти нет. Идеально для тех, кто ценит каждую минуту утреннего сна, но не готов жертвовать вкусным началом дня.

Возьми 4 круглых лаваша (если есть только прямоугольный, просто вырежи из него круги по форме тарелки). В миске взбей 3 яйца, добавь щепотку соли и перца по вкусу. Теперь натри на крупной терке 120 граммов сыра, 100 граммов колбасы нарежь мелкими кубиками, а 1 помидор — тонкими ломтиками. Сковороду поставь на средний огонь, растопи 10 граммов сливочного масла. Один лаваш быстро обмакни с двух сторон во взбитые яйца и выложи на сковороду. Сразу же на одну половинку круга выложи часть сыра, колбасы и пару долек помидора. Накрой второй половинкой лаваша, как чебурек. Когда низ подрумянится (минуты через 2), аккуратно переверни и обжарь с другой стороны до золотистого цвета и полного расплавления сыра. То же самое повтори с остальными лавашами. Подавай сразу, пока они хрустящие и горячие!

