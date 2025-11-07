Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 10:08

Вкусный завтрак для ленивых: нужны лаваш, колбаса и помидор. Хрустящие конвертики, как в Турции, только вкуснее

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Знаешь, как бывает утром? Спать хочется до последнего, но и завтрак приготовить надо, да такой, чтобы и сытно было, и вкусно, и времени — пять минут. Вот этот рецепт лаваша с яйцом и начинкой — просто спасение. Он напоминает нежный омлет, завернутый в тонкую, хрустящую оболочку, но готовится еще проще. Внутри — растопленный сыр, ароматная колбаска и сочный помидор, который добавляет свежести. Это тот самый случай, когда из минимума продуктов получается максимум удовольствия, а грязной посуды — почти нет. Идеально для тех, кто ценит каждую минуту утреннего сна, но не готов жертвовать вкусным началом дня.

Возьми 4 круглых лаваша (если есть только прямоугольный, просто вырежи из него круги по форме тарелки). В миске взбей 3 яйца, добавь щепотку соли и перца по вкусу. Теперь натри на крупной терке 120 граммов сыра, 100 граммов колбасы нарежь мелкими кубиками, а 1 помидор — тонкими ломтиками. Сковороду поставь на средний огонь, растопи 10 граммов сливочного масла. Один лаваш быстро обмакни с двух сторон во взбитые яйца и выложи на сковороду. Сразу же на одну половинку круга выложи часть сыра, колбасы и пару долек помидора. Накрой второй половинкой лаваша, как чебурек. Когда низ подрумянится (минуты через 2), аккуратно переверни и обжарь с другой стороны до золотистого цвета и полного расплавления сыра. То же самое повтори с остальными лавашами. Подавай сразу, пока они хрустящие и горячие!

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Читайте также
Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!
Общество
Утюг засверкает заново — проверенные способы удалить нагар с подошвы быстро и легко!
Добавят 10 тысяч в декабре: пенсионеров обрадовали приятной новогодней прибавкой
Общество
Добавят 10 тысяч в декабре: пенсионеров обрадовали приятной новогодней прибавкой
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Общество
Меньше чем за час вместе с выпечкой. Самый вкусный яблочный кекс на кефире — нежнее и проще шарлотки
Ленивый завтрак за 10 минут. Нужны половинка батона и сыр — обалденные чесночно-сырные гренки: просто и очень вкусно
Общество
Ленивый завтрак за 10 минут. Нужны половинка батона и сыр — обалденные чесночно-сырные гренки: просто и очень вкусно
С маленькими блинами теперь не заморачиваюсь: пеку финский блин паннукакку — один на весь противень
Общество
С маленькими блинами теперь не заморачиваюсь: пеку финский блин паннукакку — один на весь противень
завтраки
рецепты
кулинария
лаваш
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Между ДНР и Ростовской областью запустят прямое сообщение
В Сибири откроют вычислительный центр для ИИ
Убитого в ОАЭ криптомошенника Новака расчленили
«Роковая случайность»: тренер сборной РФ объяснил допинг лыжника Парфенова
Омбудсмен раскрыла детали дела подросткового бойцовского клуба в Краснодаре
Психолог объяснила, чем опасен троллинг в интернете
Звановка, Покровск, Успеновка: хорошие и плохие новости фронта СВО 7 ноября
Прокуроры взыскали 13 млрд рублей необоснованных трат при госзакупках
Диетолог опровергла популярный миф о ягодах годжи
Киев хочет получать в бюджет миллионы долларов за счет сервиса для взрослых
Прибывшая из ОАЭ россиянка попалась на многомиллионной контрабанде
«Мужчины — это не коза»: Волочкова раскрыла отношение к женатым
Российские войска получили новое высокоточное вооружение от Ростеха
Бывший офицер ЦРУ сделал громкое заявление о России
В Британии рассказали о «ядовитых пилюлях» США в азиатских соглашениях
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 7 ноября: где сбои в России
8 ноября — День пианиста: праздник мастеров фортепиано
«Прожигатель брони»: в Ростехе рассказали, сколько целей поразил «Корнет»
Стали известны итоги испытания импортозамещенного самолета SJ-100
Журналистка отчитала выругавшегося политика в прямом эфире
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.