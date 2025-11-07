Российские военные освободили Успеновку в Запорожской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. В ведомстве отметили, что успех операции обеспечили бойцы группировки войск «Восток».

Подразделения группировки войск «Восток» <…> завершили освобождение населенного пункта Успеновка Запорожской области, — говорится в сообщении.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска в ночь на 6 ноября нанесли удар по пограничной заставе в Одесской области, где ранее фиксировались бойцы ВСУ, в том числе иностранные наемники. По его информации, также был атакован пункт отправки безэкипажных катеров в поселке Черноморское. Минобороны России не комментировало эту информацию.

До этого в Минобороны сообщили, что ефрейтор ВС РФ Евгений Затонский обнаружил диверсионно-разведывательную группу ВСУ при выполнении задач в зоне спецоперации. Уточняется, что военнослужащий в одиночку организовал оборону и принудил противника к отступлению. Решительность Затонского позволила избежать потерь среди личного состава, подчеркнули в ведомстве.