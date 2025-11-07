Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 ноября 2025 в 12:23

Компания Renault повторно пройдет регистрацию в России

Гендир «Онлайн Патента» Акиншина: Renault повторно пройдет регистрацию в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автомобильная компания Renault повторно зарегистрирует товарный знак в России, сообщает «Постньюс» со ссылкой на генерального директора «Онлайн Патента» Алину Акиншину. Бренд исправил ошибки, из-за которых ранее Роспатент отказал в регистрации.

Акиншина рассказала, что предварительный отказ компания могла получить из-за несовпадения адресов, указанных в документах. Она отметила, что окончательное решение по заявке еще не было вынесено, поэтому у бренда был шанс исправить недочеты.

По мнению эксперта, компания устранила все неточности. На данный момент окончательное решение по заявке еще неизвестно.

Ранее сообщалось, что японский конгломерат Mitsubishi зарегистрировал в России два новых товарных знака для марок авто Pajero и Attrage. По информации журналистов, обе заявки в Роспатент были поданы из Японии 4 апреля 2025 года.

