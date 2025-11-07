Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:26

Мужчину осудили за подготовку теракта против главы Запорожской области

Мужчина получил 10 лет за подготовку подрыва главы Запорожской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к 10 годам колонии гражданина Украины за подготовку подрыва автомобиля главы Запорожской области и теракты против российских военнослужащих. Кроме того, осужденный получил штраф в размере 300 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Крыму и Севастополю.

В ходе следствия установлено, что подсудимый, находясь в городе Севастополе, получил от куратора из Сил специальных операций Вооруженных сил Украины координаты схрона с самодельными взрывными устройствами. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить подрыв автомобиля военнослужащих Российской Федерации и главы Запорожской области, — отметили в ФСБ.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что правоохранительные органы предотвратили подготовку террористического акта в Подмосковье. Совместная операция сотрудников Центра по противодействию экстремизму и органов ФСБ завершилась задержанием 27-летнего жителя Волоколамска. По предварительным данным, он самостоятельно вышел на связь через мессенджер с неизвестным и выразил готовность содействовать украинским спецслужбам.

