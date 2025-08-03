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03 августа 2025 в 22:30

Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Закатка из томатов и яблок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Простая закатка из томатов и яблок. Этот кетчуп настолько хорош, что съедается моментально! Готовится просто, а результат — просто восторг.

Ингредиенты

  • Помидоры — 3 кг
  • Яблоки — 0,5 кг
  • Лук — 0,25 кг
  • Соль — 1,5 ст. л.
  • Сахар — 1,5 стакана
  • Красный перец — по вкусу
  • Чёрный перец — по вкусу
  • Яблочный уксус — 50 г

Приготовление

  1. Овощи и яблоки нарезать, варить до мягкости лука. Измельчить блендером, затем уваривать до нужной густоты (около 50 минут).
  2. За 10 минут до готовности добавить соль, сахар, перец и уксус. Горячий кетчуп разлить по стерильным банкам и закатать.

Вариации: сладкие яблоки — нежный «Краснодарский» вкус, кислые яблоки + чеснок и смесь перцев — пикантный вариант.

Ранее мы делились рецептом перчиков в заливке — просто объедение! Вкусная закатка на зиму.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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