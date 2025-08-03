Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Закатка из томатов и яблок

Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Простая закатка из томатов и яблок. Этот кетчуп настолько хорош, что съедается моментально! Готовится просто, а результат — просто восторг.
Ингредиенты
- Помидоры — 3 кг
- Яблоки — 0,5 кг
- Лук — 0,25 кг
- Соль — 1,5 ст. л.
- Сахар — 1,5 стакана
- Красный перец — по вкусу
- Чёрный перец — по вкусу
- Яблочный уксус — 50 г
Приготовление
- Овощи и яблоки нарезать, варить до мягкости лука. Измельчить блендером, затем уваривать до нужной густоты (около 50 минут).
- За 10 минут до готовности добавить соль, сахар, перец и уксус. Горячий кетчуп разлить по стерильным банкам и закатать.
Вариации: сладкие яблоки — нежный «Краснодарский» вкус, кислые яблоки + чеснок и смесь перцев — пикантный вариант.
Ранее мы делились рецептом перчиков в заливке — просто объедение! Вкусная закатка на зиму.