Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Закатка из томатов и яблок

Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Закатка из томатов и яблок

Вкуснейший домашний кетчуп — пальчики оближешь! Простая закатка из томатов и яблок. Этот кетчуп настолько хорош, что съедается моментально! Готовится просто, а результат — просто восторг.

Ингредиенты

Помидоры — 3 кг

Яблоки — 0,5 кг

Лук — 0,25 кг

Соль — 1,5 ст. л.

Сахар — 1,5 стакана

Красный перец — по вкусу

Чёрный перец — по вкусу

Яблочный уксус — 50 г

Приготовление

Овощи и яблоки нарезать, варить до мягкости лука. Измельчить блендером, затем уваривать до нужной густоты (около 50 минут). За 10 минут до готовности добавить соль, сахар, перец и уксус. Горячий кетчуп разлить по стерильным банкам и закатать.

Вариации: сладкие яблоки — нежный «Краснодарский» вкус, кислые яблоки + чеснок и смесь перцев — пикантный вариант.

Ранее мы делились рецептом перчиков в заливке — просто объедение! Вкусная закатка на зиму.