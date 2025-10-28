Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:55

Салат с хрустящей чечевицей и свеклой: рецепт, который изменит ваше представление о полезной еде

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот салат я открыл для себя, когда искал полезную альтернативу привычным блюдам. Сочетание хрустящей чечевицы с нежной свеклой и зернами граната оказалось настолько гармоничным, что теперь это мой любимый вариант для легкого ужина. Блюдо получается не только вкусным, но и невероятно полезным.

Готовлю так: зеленую чечевицу (100 г) заранее замачиваю на 8 часов, потом отвариваю до мягкости. Раскладываю готовую чечевицу на противне, сбрызгиваю оливковым маслом, посыпаю специями и запекаю при 185°C около 15--20 минут до появления легкой хрустящей корочки. Одну среднюю свеклу запекаю в духовке до мягкости, затем очищаю и нарезаю аккуратными кубиками. Пучок свежей петрушки и лук мелко рублю, половинку граната очищаю от зерен. Все ингредиенты соединяю в салатнице, заправляю соком половины лимона и оливковым маслом. Даю салату немного настояться — так вкусы лучше раскрываются.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Читайте также
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Общество
Секрет идеальной выпечки раскрыт: когда на самом деле нужно просеивать муку
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Общество
Новогодний шедевр на вашем столе: салат, который затмит все остальные блюда
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Общество
Квашеная капуста по‑немецки: обалденный рецепт от немецких хозяек, 1 ингредиент — и получается шедевр
Вкуснее нашей аджики и готовится проще! Турецкая закуска эзме к мясу — лучше любых салатов
Общество
Вкуснее нашей аджики и готовится проще! Турецкая закуска эзме к мясу — лучше любых салатов
Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто
Семья и жизнь
Готовим немецкий картофельный салат с беконом за 20 минут! Сытно и просто
еда
рецепты
салаты
овощи
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.