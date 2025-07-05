Вкуснее сырников и гренок! Творожные шарики «Хрустяшки» со сгущенкой! Есть рецепты, которые никогда не подводят — простые, проверенные временем и любимые всей семьей. Эти творожные шарики как раз из таких: минимум ингредиентов, всего 20 минут времени, а результат — настоящее наслаждение. Нежная творожная серединка, хрустящая золотистая корочка и сладкий акцент сгущенки создают идеальную гармонию вкусов.

Ингредиенты

Творог 5% — 200 г

Яйцо — 1 шт.

Мука пшеничная — 4 ст. л.

Манная крупа — 2 ст. л.

Сахар — 1 ч. л.

Соль — щепотка

Сгущенное молоко — по вкусу

Масло для жарки

Кукурузная мука для обвалки

Приготовление

Творог разомните вилкой до однородности, если он из пачки, а зерненый взбейте блендером. Добавьте яйцо, аккуратно перемешайте. Всыпьте муку с манкой и сахаром, подсаливая по вкусу. Дайте тесту постоять 10 минут — манка впитает лишнюю влагу, и шарики получатся нежнее. Сформируйте сначала много небольших шариков, слегка смачивая руки водой. Потом обваляйте в кукурузной муке. Обжаривайте на среднем огне в большом количестве масла 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Подавайте теплыми, залив сгущенным молоком.

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